Мовний конфлікт у Києві: таксист Bolt напав на жінку і назвав її "падаллю" (фото)

Водій столичного таксі вилаявся на клієнтку і схопив її за обличчя. Перед цим вони посперечались щодо російської мови та українського законодавства.

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Деталями інциденту у коментарі hromadske поділилась постраждала, координаторка акції на підтримку полонених у Чернігові та Рівному Іванна Грищенко.

Вранці 26 березня жінка поспішала на акцію нагадування про хвилину мовчання від ГО "Вшануй" поблизу метро "Арсенальна". Вона замовила таксі, але машина приїхала пізніше, ніж обіцяв застосунок, тому сівши у салон, попросила водія їхати швидше.

Грищенко припускає, що таксист сприйняв прохання як заклик порушувати ПДР. Він відповів російською мовою, посилаючись на законодавство. Клієнтка ж відповіла, що за законом її мають обслуговувати державною, тобто українською, мовою.

Тоді водій зупинив машину і сказав жінці виходити. Він заявив, що "говорить рідною мовою".

"Питань немає, берете валізу і їдете в Росію. Розмовляти рідною мовою. І жодні закони вам не заборонять", — відповіла на це Грищенко.

Таксист розвернувся і нецензурно наказав клієнтці замовкнути.

"Вийшла з машини, падаль", — додав він.

Залишаючи автівку, жінка знову заговорила про українську мову. Тоді водій вирішив також вийти. Він, зі слів постраждалої, схопив її за обличчя й почав трусити.

"Я тебе навчу розмовляти. Сволото. Падаль", — кричав таксист "на усю вулицю".

Грищенко розповіла, що водій хотів зробити так вдруге, але після вимоги не чіпати її сів знову в машину.

Після інциденту клієнтка зв’язалася з Bolt, там порадили, як надати поліції дані про водія. Також жінці пообіцяли, що він більше її не обслуговуватиме.

Українка написала заяву у поліцію. Речник київського відомства Дмитро Грищенко підтвердив журналістам, що заяву зареєстрували й розглядають, але до ЄРДР ще на момент публікації матеріалу не внесли. Правоохоронці перевіряють обставини, зокрема будуть спілкуватись зі свідками.

Заява Іванни Грищенко до поліції Фото: hromadske

Нагадаємо, у поліції Київщини розповіли, що офіцери громади доєднані до чатів ОСББ. Читаючи листування мешканців, вони стежать за "буденністю життя" громадян.

30 березня стало відомо про бійку у Голосіївському районі Києва через російську музику. Стверджувалось, що був побитий військовослужбовець. На інцидент відреагували у столичному ТЦК. Інша сторона конфлікту заявила, що чоловік поводився агресивно і вдарив жінку по голові, після чого та знепритомніла.