Языковой конфликт в Киеве: таксист Bolt напал на женщину и назвал ее "падалью" (фото)

Водитель столичного такси выругался на клиентку и схватил ее за лицо. Перед этим они поспорили о русском языке и украинском законодательстве.

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Деталями инцидента в комментарии hromadske поделилась пострадавшая, координатор акции в поддержку пленных в Чернигове и Ровно Иванна Грищенко.

Утром 26 марта женщина спешила на акцию напоминания о минуте молчания от ОО "Вшануй" вблизи метро "Арсенальная". Она заказала такси, но машина приехала позже, чем обещало приложение, поэтому сев в салон, попросила водителя ехать быстрее.

Грищенко предполагает, что таксист воспринял просьбу как призыв нарушать ПДД. Он ответил на русском языке, ссылаясь на законодательство. Клиентка же ответила, что по закону ее должны обслуживать на государственном, то есть украинском, языке.

Тогда водитель остановил машину и сказал женщине выходить. Он заявил, что "говорит на родном языке".

"Вопросов нет, берете чемодан и едете в Россию. Разговаривать на родном языке. И никакие законы вам не запретят", — ответила на это Грищенко.

Таксист развернулся и нецензурно приказал клиентке замолчать.

"Вышла из машины, падаль", — добавил он.

Покидая машину, женщина снова заговорила об украинском языке. Тогда водитель решил также выйти. Он, по словам пострадавшей, схватил ее за лицо и начал трясти.

"Я научу тебя разговаривать. Сволочь. Падаль", — кричал таксист "на всю улицу".

Грищенко рассказала, что водитель хотел сделать так второй раз, но после требования не трогать ее сел снова в машину.

После инцидента клиентка связалась с Bolt, там посоветовали, как предоставить полиции данные о водителе. Также женщине пообещали, что он больше ее не будет обслуживать.

Украинка написала заявление в полицию. Представитель киевского ведомства Дмитрий Грищенко подтвердил журналистам, что заявление зарегистрировали и рассматривают, но в ЕРДР еще на момент публикации материала не внесли. Правоохранители проверяют обстоятельства, в частности будут общаться со свидетелями.

Заявление Иванны Грищенко в полицию Фото: hromadske

Напомним, в полиции Киевской области рассказали, что офицеры общины подключены к чатам ОСМД. Читая переписку жителей, они следят за "обыденностью жизни" граждан.

30 марта стало известно о драке в Голосеевском районе Киева из-за русской музыки. Утверждалось, что был избит военнослужащий. На инцидент отреагировали в столичном ТЦК. Другая сторона конфликта заявила, что мужчина вел себя агрессивно и ударил женщину по голове, после чего та потеряла сознание.