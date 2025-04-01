"Бил женщину по голове": в ТЦК раскрыли важную информацию об инциденте с избиением военного в Киеве

После скандала с избиением военного в Киеве из-за замечания, которое он сделал компании, слушавшей русскую музыку, в сети распространилась информация, что якобы человеком, который "ударил женщину по голове" и сам пострадал в столкновении, является работник ТЦК Александр Белошвец. В ведомстве прокомментировали эти данные.

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О новых подробностях относительно инцидента в столице сообщили на странице Киевского городского ТЦК и СП вечером 31 марта.

По информации ведомства, на самом деле такого служащего у них нет: Александр Белошвец не является представителем городского территориального центра комплектования, и "не проходил" военную службу там.

"Данный военнослужащий не проходил и не проходит военную службу в Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки и его обособленных подразделениях, а именно в районных ТЦК и СП города Киева", — отмечают в сообщении.

Также в ведомстве призвали граждан проверять информацию и воздержаться от распространения ложных данных.

Зато в сети распространяется информация о том, что Александр Билошвец является действующим сотрудником ведомства.

Скриншот

Волонтер Марьяна Чикало, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что Александр — военный, и что он "получил ранение" и имеет инвалидность. Однако женщина не раскрыла подробностей относительно того, где Александр отбывал службу, а также не говорила о том, что он по состоянию на сейчас является сотрудником ТЦК.

Скриншот | сообщение волонтера

Другая сторона конфликта сообщила в сети, что Билошвец вел себя агрессивно: он в частности ударил по голове женщину, после чего та потеряла сознание.

Скриншот | сообщение из сети

Вскоре Марьяна Чикало прокомментировала видео инцидента, которое попало в сеть, отметив, что "это не тот человек".

Скриншот | комментарий волонтера

Полиция же пока не установила всех обстоятельств инцидента. Там заверили 31 марта, что "устанавливают обстоятельства" конфликта, а сведения о ситуации зарегистрированы в журнал единого учета, сейчас проводится проверка.

Напомним, об инциденте в Голосеевском районе столицы стало известно 30 марта: сообщалось, что в Киеве избили военного, который сделал компании замечание из-за прослушивания в публичном месте русской музыки.

На днях из-за русской музыки также случился конфликт на Ивано-Франковщине: там одна женщина набросилась на другую, потому что та сделала ей замечание из-за прослушивания враждебных песен в заведении общественного питания. Детали Фокус выяснял 29 марта.