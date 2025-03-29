"Ухватила за волосы": на Ивано-Франковщине из-за русской музыки женщина набросилась на другую (видео)

Члена Национального агентства по обеспечению качества образования Лидию Фесенко избили в городе Снятын Ивано-Франковской области. На женщину напала другая женщина во время пребывания в местном кафе: причиной стало то, что нападающую возмутили просьбы Фесенко не включать русскую музыку.

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Об инциденте на Ивано-Франковщине рассказала сама пострадавшая Лидия Фесенко на своей странице в Facebook 28 марта.

Она сообщила, что заведение, где случился конфликт, пошел ей навстречу и полностью поддержал, поэтому предоставил видеозапись с камер наблюдения, на котором видно схватку.

Также Фесенко описала в заметке ситуацию, которая случилась. Она призналась, что приехала в Ивано-Франковскую область в гости к своей подруге, и они вместе посетили местное заведение общественного питания.

"Ситуация: обед, Снятын, Ивано-Франковская область, за соседним столиком сидят барышни, которые включают русскую музыку, взамен я делаю замечание", — рассказала она.

После этого, по словам пострадавшей, произошла "языковая перепалка" между сторонами конфликта. Лидию вместе с подругами, по ее показаниям, в течение некоторого времени оскорбляли, а затем активно сидели и обсуждали. Через 30 минут компания, в которой находилась нападающая, завершила трапезу и пошла к выходу.

"Дамы собираются и начинают покидать заведение, а одна героиня решает схватить меня за волосы и потянуть", — пишет Лидия.

Также, по словам пострадавшей, нападающая во время разговора говорила о русскоязычных украинских военных и критиковала их.

"Стоит отметить, что при всех обстоятельствах госпожа наезжала на русскоязычных военных", — отметила Фесенко.

Заведение, в котором произошел конфликт, не только предоставило видеозапись, но также помогло дать показания полиции. В ведомстве, по информации Суспільного, вскоре идентифицировали личность нападавшей — оказалось, что это 39-летняя жительница Снятына.

Вероятно, действия нападавшей квалифицируют по статье 173 КУоАП (о мелком хулиганстве), как написала через некоторое время сама Лидия Фесенко. Из-за отсутствия телесных повреждений, которые может квалифицировать судмедэкспертиза, действия не могут квалифицировать по другой статье. Карательные санкции этой статьи предусматривают штраф, общественные работы или 15 суток административного ареста.

Напомним, в конце февраля на Закарпатье случился языковой скандал, когда во время пребывания в заведении спортсмены сделали замечание за русский язык.

Также перед этим в языковой скандал попала писательница Лариса Ницой.