"Свинячий язык": на Закарпатье во время спортивных соревнований произошел языковой скандал (видео)

Представители волынского параспорта стали свидетелями пренебрежения к украинскому языку судьями детских соревнований.

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В селе Вышка на Закарпатье во время чемпионата Украины по горнолыжному спорту среди людей с инвалидностью произошел языковой конфликт, участниками которого стали члены Ассоциации профессиональных горнолыжных инструкторов и украинские спортсмены. Об этом сообщил журналист, парабиатлонист Владислав Першута.

По его словам, во время обеда в столовой гостиничного комплекса он сделал замечание компании, которая громко общалась на русском, после чего стал свидетелем открытого пренебрежения к украинскому языку.

"Рядом за столом неизвестное мне благородное общество, среди которого была и женщина, что на видео, празднично распивает алкоголь и... шумно общается на русском. Толерантно прошу, чтобы незнакомцы тише говорили по-русски или использовали украинский. Апеллирую к тому, что это общественное пространство, в котором не хочу слышать враждебную речь", — отмечает свидетель, подчеркивая, что недоразумение якобы удалось уладить, после чего он пошел в свой гостиничный номер и дальнейшие события разворачивались без его участия.

После того, как говорится в сообщении, женщина обсуждала сложившуюся ситуацию со знакомыми, которые в процессе общения выразили пренебрежение к украинскому языку. Свидетелем этого стал директор Волынского областного Центра по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт" Виктор Галан-Влащук, который как раз пришел в столовую на обед.

"Этот щенок не будет меня заставлять разговаривать на свинячьем языке", — якобы заявила женщина.

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Директор волынского "Инваспорта" переспросил, и снова услышал, как утверждается в посте, что украинский язык, по мнению женщины, является "свинячим языком".

Этот момент не был зафиксирован на видео, — отметил Владислав Першута, ведь такого развития событий никто не предвидел, поэтому призвал верить ему на слово. Он рассказал, что конфликт набрал новые обороты и чуть не дошло до драки.

"Пришлось вызывать правоохранителей. В конце концов поехали с ними в участок. Объяснили, почему произошел инцидент, и написали заявление", — сообщил спортсмен.

Владислав Першута сообщил, что полиция приняла заявление и решает, есть ли в ее действиях признаки уголовного или административного правонарушений.

Также журналист извинился, что ввел в заблуждение относительно запрета общения на русском языке в общественных местах, признавая, что его апелляция к законам в этом случае некорректна.

Кто устроил скандал

В свою очередь, "Волынским новостям" Виктор Галан-Влащук прокомментировал, что люди, которые устроили скандал, были судьями всеукраинских соревнований для младших возрастных категорий по горнолыжному спорту, которые проводят под эгидой Министерства молодежи и спорта и Федерации лыжного спорта Украины. Он отметил, что во время событий, которые происходят под патронажем Минмолодьспорта, участники соревнований должны общаться на украинском языке в течение всего времени проведения соревнований, о чем есть соответствующие регламентные документы.

"Считаю нужным апеллировать к Минмолодьспорта и Федерации о лишении таких судей лицензии без дальнейшего участия в других соревнованиях, потому что их поведение — недопустимо", — отметил Виктор Галан-Влащук.

Он добавил, что этот конфликт видели пятеро военных, которые были в команде, и им особенно неприятно было слышать подобное.

Отметим, что на момент выхода материала уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, Министерство молодежи и спорта Украины, а также полиция Закарпатской области данный конфликт не комментировали.

Напомним, работница одного из отделений "ПриватБанка" в Ровенской области отказалась обслуживать клиента, поскольку тот общался с ней на русском языке.

Также Фокус писал, что в ноябре прошлого года в книжном магазине-кафе "Сенс" в столице неизвестные мужчины напали на посетительницу, которая сделала им замечание из-за использования русского языка в заведении.