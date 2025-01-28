"Из-за вас война началась": в Буковеле мужчинам не дали лыжи из-за прописки на Донбассе (видео)

По словам отдыхающих, работник центра горнолыжного снаряжения Dzvin-Ski не выдал им лыжи из-за их прописки в Донецкой и Луганской областях. Компания утверждает, что заявления о дискриминации безосновательны, а всю историю клиенты выдумали.

Related video

В "Буковеле" произошел скандал из-за места прописки отдыхающих: в центре горнолыжного снаряжения Dzvin-Ski мужчине и его друзьям не выдали лыжи на донецкие и луганские паспорта, видео с комментариями появилось в соцсети TikTok.

Отдыхающий говорит, что в Dzvin-Ski ему и друзьям отказали в предоставлении услуг. Работник станции сказал, что людей с пропиской в Донецкой или Луганской областях не будут обслуживать.

"А вообще, из-за вас война началась. Говорят, что восток и запад вместе и что мы — единая страна… Я горжусь тем, что я из Донецкой области. А ребята — тем, что они с Луганской, Запорожской и Херсонской. А Dzvin-Ski — до одного места", — комментирует он на украинском языке.

На видео также засняли сотрудника, который, вероятно, отказал отдыхающим в услуге.

Видеоролик из Dzvin-Ski набрал более 710 000 просмотров

Видеоролик набрал более 710 000 просмотров, при этом у отдыхающего лишь 850 подписчиков. Под клипом оставили более 3100 комментариев.

Люди разделись во мнениях: кто-то поддержал мужчину, а кто-то посоветовал ему ехать защищать Донецкую область, а не отдыхать в "Буковеле". Некоторые пользователи отметили, что сталкиваются с подобным к себе отношением не впервые.

Совладелец проката в комментариях к ролику написал, что сам два года находится на фронте и посоветовал "не разводить раздор там, где его нет".

Скандал в Буковеле: реакция центра Dzvin-ski

Отдыхающий по имени Илья действительно был в центре и вместе с товарищем получил снаряжение, покатался и вернул его, заявили в центре.

Далее идет длительное объяснение, что Dzvin-ski еще с 2014 года активно помогает военным ВСУ.

"На наших прокатах за 20 лет деятельности мы никому безосновательно не отказали в предоставлении услуг. Максимальная лояльность и человечность. Все наши сотрудники руководствуются принципами профессионализма, толерантности и равного отношения ко всем клиентам, независимо от места регистрации или проживания", — уверяют в центре.

В случае с Ильей и его друзьями администратор центра попросил дополнительный документ у клиентов, арендовавших несколько комплектов снаряжения не из-за пристрастности, а исключительно из-за особенностей организации работы, добавляют работники.

"Наша компания уважает всех граждан Украины, любые заявления о дискриминации безосновательны. Илья предоставил свой загранпаспорт, который приняли, а его товарищ — удостоверение водителя, который был с ними. Они вместе уехали кататься. Все фразы типа "кто начал войну", о жителях других областей, о разделе на восток и запад Илья домыслил сам", — подытожила организация.

Напомним, на церемонии вручения премии имени Параджанова народная артистка Украины Лариса Кадочникова выступила со сцены на русском языке. За это она получила общественное неодобрение, но заявила, что может говорить на удобном ей языке.

Недавно Фокус писал о языковом скандале, в который попала группа 5'Nizza. Музыканты объявили о концертах по Европе на русском языке, но пользователям из Украины это не понравилось.