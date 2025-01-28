"Через вас війна почалася": у Буковелі чоловікам не дали лижі через прописку на Донбасі (відео)

За словами відпочивальників, працівник центру гірськолижного спорядження Dzvin-Ski не видав їм лижі через їхню прописку в Донецькій і Луганській областях. Компанія стверджує, що заяви про дискримінацію безпідставні, а всю історію клієнти вигадали.

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У "Буковелі" стався скандал через місце прописки відпочивальників: у центрі гірськолижного спорядження Dzvin-Ski чоловікові та його друзям не видали лижі на донецькі та луганські паспорти, відео з коментарями з 'явилося в соцмережі TikTok.

Відпочивальник каже, що в Dzvin-Ski йому та друзям відмовили в наданні послуг. Працівник станції сказав, що людей із пропискою в Донецькій чи Луганській областях не обслуговуватимуть.

"А взагалі, через вас війна почалася. Кажуть, що схід і захід разом і що ми — єдина країна... Я пишаюся тим, що я з Донецької області. А хлопці — тим, що вони з Луганської, Запорізької та Херсонської. А Dzvin-Ski — до одного місця", — коментує він українською мовою.

На відео також зняли співробітника, який, імовірно, відмовив відпочивальникам у послузі.

Відеоролик із Dzvin-Ski набрав понад 710 000 переглядів

Відеоролик набрав понад 710 000 переглядів, при цьому у відпочивальника лише 850 підписників. Під кліпом залишили понад 3100 коментарів.

Люди розділилися в думках: хтось підтримав чоловіка, а хтось порадив йому їхати захищати Донецьку область, а не відпочивати в "Буковелі". Деякі користувачі зазначили, що стикаються з таким до себе ставленням не вперше.

Співвласник прокату в коментарях до ролика написав, що сам два роки перебуває на фронті і порадив "не розводити розбрат там, де його немає".

Скандал у Буковелі: реакція центру Dzvin-ski

Відпочивальник на ім'я Ілля справді був у центрі і разом із товаришем отримав спорядження, покатався і повернув його, заявили в центрі.

Далі йде тривале пояснення, що Dzvin-ski ще з 2014 року активно допомагає військовим ЗСУ.

"На наших прокатах за 20 років діяльності ми нікому безпідставно не відмовили в наданні послуг. Максимальна лояльність і людяність. Усі наші співробітники керуються принципами професіоналізму, толерантності та рівного ставлення до всіх клієнтів, незалежно від місця реєстрації або проживання", — запевняють у центрі.

У випадку з Іллею та його друзями адміністратор центру попросив додатковий документ у клієнтів, які орендували кілька комплектів спорядження не через упередженість, а виключно через особливості організації роботи, додають працівники.

"Наша компанія поважає всіх громадян України, будь-які заяви про дискримінацію безпідставні. Ілля надав свій закордонний паспорт, який прийняли, а його товариш — посвідчення водія, який був із ними. Вони разом поїхали кататися. Усі фрази на кшталт "хто почав війну", про жителів інших областей, про поділ на схід і захід Ілля домислив сам", — підсумувала організація.

Нагадаємо, на церемонії вручення премії імені Параджанова народна артистка України Лариса Кадочникова виступила зі сцени російською мовою. За це вона отримала суспільне несхвалення, але заявила, що може говорити зручною їй мовою.

Нещодавно Фокус писав про мовний скандал, у який потрапив гурт 5'Nizza. Музиканти оголосили про концерти по Європі російською мовою, але користувачам з України це не сподобалося.