Звезда "Теней забытых предков" Кадочникова отказалась переходить на украинский: детали (видео)

Одной из самых знаменитых работ Кадочниковой стала роль Марички в ленте "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. В 1992 году она получила звание Народной артистки Украины.

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Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала народную артистку Украины Ларису Кадочникову после того, как актриса отказалась переходить на украинский язык во время публичного выступления. Соответствующим видео Ницой поделилась в Facebook.

Недавно Кадочникова выступила на церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме Кино, однако по просьбе журналиста Руслана Кошовенко отказалась выступать со сцены на украинском.

"Я на украинском языке играю только в театре. Вы меня извините, но я могу говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я много сделала для Украины и никуда не выезжала. И я играю в театре спектакли на украинском языке. Я хотела сказать самое главное, мы должны любить друг друга и понимать: Украина — одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по мелочам друг друга — то мы погибнем", — сказала Кадочникова.

После ее слов в зале раздались аплодисменты.

Лариса Кадочникова отказалась переходить на украинский язык

Реакция сети

Писательница Лариса Ницой раскритиковала поступок Ларисы Кадочниковой, которая сыграла Маричку в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков" по повести Михаила Коцюбинского.

"Тени забытых предков, Маричка, в жизни оказалась украинофобкой. Сказала, что "достаточно сделала для страны, чтобы ее уважали" и продолжила свое выступление на московском. Хочется спросить у этой лауреатки многих премий, Ларисы Кадочниковой, для какой страны "она сделала достаточно"? Для московии? Таща всю жизнь в Украину "русский мир", популяризируя его язык, за которым пришли танки? Исполняя роли в кино на московском, выступая везде публично на московском, общаясь со всеми на московском, выпершись на сцену вручать премию на московском, и лишь кое-где пользуется украинским, где нельзя обойти закон — в спектаклях", — написала Ницой.

"Руки в карманах держит, презирает и язык, и людей, а они аплодисментами встречают ЭТО", "Хороший человек перешел давно на украинский язык. Она рупор кремля", — пишут пользователи сети.

Кто такая Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова — украинская актриса театра и кино, которая сделала значительный вклад в развитие советского и украинского кинематографа. Звезда сцены и экрана родилась 30 августа 1937 года в Москве в семье театрального деятеля.

Фильм "Тени забытых предков" (1965)

Одной из самых знаменитых работ Кадочниковой стала роль Марички в культовой ленте "Тени забытых предков", снятой Сергеем Параджановым. Фильм получил мировое признание и стал шедевром украинского кинематографа. Роль возлюбленного Марички Ивана исполнил легендарный Иван Миколайчук.

Отрывок из фильма "Тени забытых предков"

Она также снималась в таких фильмах, как "Белая птица с черной отметиной" (1970) и "Каменный крест", играла в киевском театре.

В 1992 году Кадочникова получила звание Народной артистки Украины.

Напомним, почему фильм "Тени забытых предков" стал шедевром.

Также Фокус писал о смерти единственного сына Сергея Параджанова.