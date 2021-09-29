В Киеве умер единственный сын Параджанова (фото)

Сурен Параджанов скончался на 63-м году жизни, долгое время он жил в столице с матерью, которая умерла в прошлом году.

В Киеве скончался сын известного режиссера Сергея Параджанова, Сурен Параджанов. Об этом во вторник, 28 сентября сообщил в Facebook друг его отца и один из последних фотографов Сергея Параджанова Юрий Мечитов.

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"Печальная весть пришла из Киева. Умер единственный сын Сергея Параджанова Сурен", – написал Мечитов.

[ + – ] Сообщение о смерти Сурена Параджанова

Сыну Сергея Параджанова было 62 года. По информации Украинской правды, Сурен Параджанов долгое время жил в Киеве со своей матерью. Супруга режиссера Светлана Щербатюк-Параджанова скончалась на 82-м году жизни летом 2020 года.

По данным ресурса Кино-театр.ру, сыграл эпизодическую роль в фильме отца "Тени забытых предков", а также принимал участие в съемках фильма "Параджанов: Последняя весна".

Сергей Параджанов – армянский и украинский кинорежиссер, основавший в украинском изобразительном искусстве жанр коллажа, созданный на основе концептуализма.

При жизни эти произведения были в андеграунде, на выставках начали появляться лишь после смерти художника.

Международная слава пришла к Параджанову в 1964 году после фильма "Тени забытых предков".

В СССР режиссера и художника не признавали. Умер и похоронен Сергей Параджанов в Ереване в 1990 году. В том же году посмертно удостоен звания народного артиста УССР, а в 1991 году – государственной премии Украины им. Шевченко.

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