Умерла известная солистка поп-группы "Баккара" Мария Мендиола (фото, видео)

Испанская звезда европейских дискотек, прославившаяся композицией "Yes Sir, I Can Boogie", скончалась на 70 году жизни

В Мадриде на 70 году жизни скончалась известная испанская певица, участница популярного коллектива "Баккара" Мария Мендиола. Данные о смерти певицы подтвердили ее близкие, однако причины не уточняются. Об этом сообщает BBC News.

Свою творческую карьеру Мария начала в середине 70-х вместе с Майте Матеос, с которой она организовала дуэт под названием "Baccara" в честь сорта розы. Девушки выступали в испанских клубах и отелях исполняя хиты популярных на то время исполнителей Boney М. и ABBA.

После знакомства с немецким продюсером Рольфом Соей, дуэт выпускает композицию "Yes Sir, I Can Boogie", которая быстро становится крупным европейским хитом. В общем итоге сингл был продан в количестве 16 млн копий, а дуэт занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как группа 1977 года c самыми продаваемыми пластинками. Особенную популярность группа приобрела в конце 70-х на дискотеках в Европе и даже в СССР наравне с известными мировыми исполнителями жанра. Также Baccara стала первым испаноязычным дуэтом, который возглавил британский хит-парад. " Когда мне позвонили и сказали, что мы №1 в Великобритании, я подумала:" Да ну, не может быть! Мы? С нашим английским? " — А мне: "Да, вы — №1. Там продали 500 000 записей вашей песни! ", — вспоминала Мария.

В начале 80-х группа распадается на фоне творческих разногласий, но в 2011 году Мария Мендиола начинает сотрудничество с бывшей партнершей Матеос – Кристиной Севилья, с которой Мария выступала до последнего времени.

В столицу Украины дуэт впервые приехал на гастроли в 1989 году. В интервью канала "Интер" Мария сказала: "У меня остались замечательные воспоминания об этом городе. Мы выступали в большом концертном зале с двадцатью музыкантами. Это было невероятно!"

Узнав о смерти своей коллеги Кристина Севилья на Instagram-канале группы написала теплые слова в память своей подруги: "Моя дорогая Мария, замечательная артистка, но прежде всего моя подруга сегодня покинула нас. Могу только благодарить за всю ту любовь, что ты подарила мнеʼ

