Чапкис и Бельмондо. 7 ушедших легендарных знаменитостей летом 2021 года

Днем ранее стало известно, что умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо, однако эта потеря стала лишь одной из многих

6 сентября стало известно, что не стало Жана-Поля Бельмондо, известного актера и пионера "французской новой волны", однако его смерть стала не первой в череде потерь 2021 года. Примечательно, что причиной смерти большинства знаменитостей, умерших летом и в начале осени этого года, стал не пресловутый коронавирус, а чаще всего преклонный возраст, или тяжелые болезни. Фокус напоминает, кого мы потеряли в этом году.

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Семь актеров и музыкантов, которые умерли летом-осенью 2021 года

Жан-Поль Бельмондо, французский актер (1933 — 6 сентября 2021)

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо и Софи Марсо на Венецианском фестивале Фото: Getty Images

Знаменитый французский актер родился в семье известного парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ричард. В юности увлекался боксом и футболом, однако потом выбрал карьеру актера. К слову, его сестра и брат также связали свою жизнь с кинематографом. Жан-Полю повезло в юном возрасте сняться у Жана-Люка Годара в 1959 году. Фильм "На последнем дыхании" стал настоящим прорывом, Бельмондо – символом французской "новой волны" и секс-символом. Примечательно, но в начале карьеры его критиковали за внешность. Возможно, именно поэтому между ним и признанным "красавчиком" европейского кино – Аленом Делоном всегда существовало негласное соперничество.

"Я абсолютно подавлен… Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад", — уже написал Делон в соцсетях.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон в фильме "Борсалино" Фото: Скриншот

Бельмондо снимался у самых известных режиссеров, большинство трюков в фильмах исполнял сам, знаковыми в его карьере стали фильмы "Профессионал", "Стукач", "Чочара", "Борсалино" и множество других.

Он был женат два раза, имел бессчетное количество романов, воспитывал четверых детей и стал дедушкой четырех внуков. В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, однако нашел в себе силы вернуться в кино. В последний раз он появлялся на экране в документальном фильме своего сына Поля, который тот снял о своем знаменитом отце.

Причины смерти актера 6 сентября не называются, но друг и адвокат 88-летнего актера уже сообщил, что он "устал".

Сара Хардинг, солистка группы Girls Aloud (1981- 5 сентября 2021)

[ + – ] Один из последних снимков Сары Хардинг

Британская певица Сара Хардинг была в начале 2000-х участницей популярной девичьей группы Girls Aloud. В 2003 году она подала заявку на участие в телешоу Popstars: The Rivals, целью которого было создание герлз-бэнда. Когда это произошло, но Girls Aloud, в итоге, стали самой популярной группой Британии. Все их пять альбомов стали платиновыми. В 2007 году Книга рекордов Гиннесса назвала Girls Aloud "самой успешной группой из реалити-шоу".

Популярность коллектива была ошеломительной, однако в 2009 году пять участниц занялись сольными проектами, потом воссоединились и окончательно расстались три года спустя. Сара Хардинг начала сниматься в кино, рекламировать нижнее белье и обзавелась сетью ночных клубов.

Однако в 2021 году певица сообщила, что у нее обнаружили рак груди. Из-за пандемии коронавируса она не могла посещать врача так часто, как требовалось, и когда заболевание обнаружили, то оно уже распространилось на другие органы.

Певица писала в соцсетях, что врачи не дают никаких гарантий, но она продолжает бороться. Сара написала автобиографию, главным образом для того, чтобы отвлечься от изнурительных химиотерапий. Но потом сообщила, что до следующего Рождества она не доживет. Певица скончалась 5 сентября, за два месяца до своего сорокалетия.

Чарли Уоттс, барабанщик Rolling Stones (1941 – 24 августа 2021)

[ + – ] Группа The Rolling Stones Фото: Rolling Stone

Барабанщик культовой рок-группы родился в Лондоне в семье железнодорожника и домохозяйки. Когда Чарли был маленьким, множество домов в его районе было разрушено немецкими бомбардировками. Он с детства увлекался музыкой, собирал и слушал с друзьями пластинки. Юноша интересовался джазом и дебютировал в группе Jo Jones All Stars.

Однако всемирная слава пришла к нему после того, как Чарли в 1963 году присоединился к Rolling Stones.

Впрочем, пока его коллеги-рокеры отрывались на сцене и посещали вечеринки, Чарли вел довольно спокойный образ жизни. Он не спал с поклонницами, а в особняке Хью Хефнера прятался в его комнате с игровыми автоматами. Чарли сам признавался, что никогда не подходил под стереотип рок-звезды.

Известен случай, что когда Мик Джаггер требовал его к себе, называя "свои барабанщиком", то Чарли надел костюм, явился к нему в номер, ударил по лицу и заявил, чтобы солист не смел его так называть. "Это ты мой певец!", — сообщил он коллеге.

[ + – ] Мик Джаггер и Чарли Уоттс Фото: Instagram mickjagger

Чарли с 1964 года был женат на Ширли Энн Шеферд, воспитывал дочь Серафину. В последние годы жил в деревне, где разводил лошадей. В 2004 году перенес рак горла, а летом 2021 года сообщил, что ложится на операцию, а потому пропустил мировое турне группы.

24 августа стало известно, что один из величайших барабанщиков в мире скончался.

Уна Стаббс, британская актриса и миссис Марпл из сериала "Шерлок" (1937 – 12 августа 2021)

[ + – ] Уна Стаббс в сериале "Шерлок" Фото: Скриншот

Британская актриса Уна Стаббс начала свою карьеру еще в далеком 1956 году. Она была участницей танцевальной группы "Дуги Сквайрс", снималась в знаменитом "Шоу Бенни Хилла". За свою долгую карьеру снялась в более чем 50 фильмах и телесериалах, выступала в театре и всерьез увлекалась живописью.

[ + – ] Уна Стаббс в начале карьеры Фото: Getty Images

Выставки ее картин даже проходили в Королевской академии в Лондоне. Новый виток популярности Уны произошел, когда она исполнила роль миссис Хадсон в уже ставшем культовым сериале "Шерлок".

Ее партнерами по телесаге стали Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен. А сама Уна придала образу почтенной домовладелицы особого оттенка, ведь ее миссис Хадсон является вдовой наркоторговца, сама она в юности была "экзотической танцовщицей", водит роскошный Aston Martin V8 Vantage S и умеет обращаться с оружием.

[ + – ] Актерский состав сериала "Шерлок" Фото: ВВС

Уна Стаббс скончалась в возрасте 84 лет. О причинах смерти не сообщалось, но агент написал, что она долго болела.

Роберт Дауни-старший, актер, режиссер и сценарист (1936 — 7 июля 2021)

[ + – ] Роберт Дауни-старший со своим не менее знаменитым сыном Фото: Rubenstein

Известный голливудский актер, режиссер и сценарист Роберт Дауни-старший родился в семье эмигрантов из Литвы и Ирландии. Прославился, прежде всего, как режиссер независимого кино.

Он снялся в таких фильмах, как "Ночи в стиле буги" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе". Последней его работой стала картина "Ограбление башни" 2011 года.

Дауни-старший был трижды женат. Первой его женой была актриса Элси Энн Дауни, она родила ему двух детей, включая известного актера Роберта Дауни-младшего. В 1975 году они развелись, после чего он женился на актрисе Лоре Эрнст. Она умерла в 1994 году от болезни Лу Герига, и в 1998 году режиссер женился в последний раз — на писательнице Розмари Роджерс.

Дауни-старший помог своему сыну с карьерой в кино, снимая его в своих картинах. Позже, когда у будущего "Железного человека" начались проблемы с наркотиками, помог ему с реабилитацией.

Дауни-младший комментируя смерть отца от болезни Паркинсона, сообщил, что он скончался во сне, в своем доме в Лос-Анджелесе.

Григорий Чапкис, хореограф и танцор (1930 – 13 июня)

[ + – ] Григорий Чапкис в последние годы жизни Фото: Скриншот

Известный украинский хореограф и танцор Григорий Чапкис родился в Кишиневе, который тогда относился к Румынии, в семье шорника и домохозяйки. В семье было семеро детей, и юный Григорий начал зарабатывать деньги едва научившись ходить: он танцевал на улице, чистил обувь и помогал отцу. Как он сам рассказывал, первая пара обуви у него появилась только в восемь лет.

Во время Второй мировой войны семья Чапкисов была вынуждена уехать в Казахстан, после войны они осели в Киеве, где талантливого подростка приняли в Первое железнодорожное училище. Он отлично танцевал, но был неграмотен, не знал русского и украинского.

Дальше карьере Чапкиса пошла в гору. Он попал в знаменитый ансамбль Вирского, танцевал перед Сальвадором Дали, Фиделем Кастро и Элвисом Пресли.

[ + – ] Григорий Чапкис в ансамбле Вирского Фото: Скриншот

Его дети и внуки также занялись танцами, у старшего сына Грега даже своя хип-хоп-школа в США, а внучка Анна Сафрончик стала известной актрисой.

Григорий Чапкис скончался в 91 год от осложнений, вызванных коронавирусом. "Умер, потому старенький. Все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки", — рассказал его сын Грег.

Либуше Шафранкова, чехословацкая актриса (1953 - 9 июня 2021)

[ + – ] Либуше Шафранкова и Павел Травничек в фильме "Три орешка для Золушки" Фото: кадр из фильма

Чехословацкая актриса Либуше Шафранкова знакома советскому зрителю по фильму-сказке "Три орешка для Золушки" 1973 года. Однако карьера Либуше началась двумя годами ранее, она сыграла небольшую роль в фильме "Бабушка", а до этого девушка всерьез увлекалась театром.

В фильм "Три орешка для Золушки" Либуше попала случайно, в ее пользу сыграл тот факт, что она прекрасно держалась в седле в отличие от остальных актеров и сама исполняла в картине все трюки. Позже актриса рассказывала, что на съемках она с коллегами очень мерзла, ведь наряды изначально предназначались для летних съемок.

Впрочем, все трудности не помешали создать фильм, который уже много лет является любимой новогодней и рождественской сказкой в Чехии, Германии, Норвегии и в странах бывшего СССР. А в Норвегии сейчас снимают римейк знаменитого фильма.

[ + – ] Либуше Шафранкова с сестрой Мирославой

Либуше Шафранкова после премьеры обреза статус настоящей экранной сказочной принцессы, снималась в сказках "Русалочка", "Принц и Вечерняя звезда", играла в театре. Последней ее работой стала картина "Заложник" 2014 года. Тогда же ей диагностировали рак легких, операция прошла успешно, однако здоровье "Золушки" было подорвано и в июне 2021 года она скончалась на 69 году жизни.