В Норвегии снимают ремейк фильма-сказки "Три орешка для Золушки"

Продюсеры пообещали, что это будет "невероятно современная и феминистическая, но очаровательная и атмосферная сказка"

Норвежская кинокомпания Sola Media приступила к съемкам ремейка известного фильма-сказки "Три орешка для Золушки" 1973 года, снятого совместно Чехией и ГДР. Об этом пишет Variety.

Исполнительный продюсер фильма Сольвейг Лангеланд сообщила, что это будет "современная, феминистическая, но очаровательная и атмосферная сказка".

А Золушка будет "доброй, красивой, но независимой и сильной", она будет сама создавать свое будущее, собственно, как это и происходило в оригинальном фильме.

[ + – ] Астрид Смепласс на съемках ремейка

Роль Золушки исполнит певица и актриса Астрид Смепласс, более известная, как Астрид С, а роль принца досталась Дженгизу Алу.

[ + – ] Дженгиз Ал, который исполняет роль принца

Кроме этого в новом фильме сыграют Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей смерти в популярном сериале "Игра престолов" и Торбьерн Харр – Ярл Борг в сериале "Викинги".

[ + – ] Торбьерн Харр в сериале "Викинги"

[ + – ] Кристофер Хивью в сериале "Игра престолов"

Режиссером фильма станет Сесили Мосли, которая ранее занималась сериалом "Анатомия Грей". Когда ремейк выйдет на экраны, пока не сообщается, однако известно, что съемки будут проходить в Норвегии и в Литве.

Напомним, режиссером оригинального фильма был Вацлав Ворличек, главные роли исполнили Либуше Шафранкова и Павел Травничек, съемки проходили в Чехии и Германии, а заглавную песню исполнил Карел Готт.

В основу положена классическая сказка братьев Гримм, в переложении писательницы Божены Немцовой. Золушке в этой версии истории не помогает фея-крестная, девушка находит волшебные орешки на могиле своей матери.