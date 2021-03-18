У Норвегії знімають римейк фільму-казки "Три горішки для Попелюшки"

Продюсери пообіцяли, що це буде "неймовірно сучасна та феміністична, але чарівна й атмосферна казка".

Норвезька кінокомпанія Sola Media взялася до зйомок римейка відомого фільму-казки "Три горішки для Попелюшки" 1973 року, знятого спільно Чехією і НДР. Про це пише Variety.

Виконавча продюсерка фільму Сольвейг Лангеланд повідомила, що це буде "сучасна, феміністична, але чарівна й атмосферна казка".

А Попелюшка буде "доброю, красивою, але незалежною та сильною", вона сама створюватиме своє майбутнє, власне, як це і відбувалося в оригінальному фільмі.

[ + – ] Астрід Смепласс на зйомках ремейка

Роль Попелюшки виконає співачка й актторка Астрід Смепласс, більш відома, як Астрід С, а роль принца дісталася Ченгізу Алу.

[ + – ] Ченгіз Ал, який виконує роль принца

Крім цього, у новому фільмі зіграють Крістофер Гівʼю, відомий за роллю Тормунда в популярному серіалі "Гра престолів" і Торбйорн Харрі — Ярл Борг у серіалі "Вікінги".

[ + – ] Торбйорн Харр у серіалі "Вікінги"

[ + – ] Крістофер Гів'ю в серіалі "Гра престолів"

Режисеркою фільму стане Сесіль Мослі, яка раніше займалася серіалом "Анатомія Грей". Коли римейк вийде на екрани, поки не повідомляється, проте відомо, що зйомки проходитимуть в Норвегії і в Литві.

Нагадаємо, режисером оригінального фільму був Вацлав Ворлічек, головні ролі виконали Лібуше Шафранкова і Павло Травнічек, зйомки проходили в Чехії і Німеччини, а головну пісню виконав Карел Готт.

В основу покладена класична казка братів Грімм, у перекладі письменниці Божени Немцової. Попелюшці в цій версії історії не допомагає фея-хрещена, дівчина знаходить чарівні горішки на могилі своєї матері.