Умерла Сара Хардинг, бывшая солистка популярной группы Girls Aloud

39-летняя исполнительница последние месяцы боролась с раком груди

В Британии от рака груди скончалась 39-летняя Сара Хардинг, бывшая солистка популярной девичьей группы Girls Aloud. Об этом сообщила ее мать, Мэри, в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"С разбитым сердцем делюсь сегодня новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась. Многие из вас в курсе борьбы Сары с раком и с каким упорством она сражалась с этим недугом, начиная с того момента, как ей поставили диагноз, и до своего последнего дня. Она тихо упокоилась сегодняшним утром", — написала мать певицы.

Хардинг сообщила о своем диагнозе год назад. Тогда же она опубликовала фото из больничной палаты и отметила, что болезнь распространилась. Несколько месяцев спустя певица написала, что, по прогнозам врачей, до следующего Рождества она не доживет. И отметила, что начала писать книгу о своей жизни. Главным образом для того, чтобы "отвлечься от поездок в больницу на химиотерапию".

[ + – ] Все фото: Instagram sarahnicoleharding

Певица успела закончить свою автобиографию и даже отобрать для нее снимки. Именно одним из них ее мать и сопроводила известие о смерти дочери.

[ + – ] Одно из последних фото Сары Хардинг

Напомним, Сара хардинг стала популярна в начале 2000-х, когда приняла участие в телешоу Popstars: The Rivals компании ITV. Целью шоу было создание поп-группы. Сара дошла до финала и стала солисткой ансамбля Girls Aloud. Кроме нее в группу попали Никола Робертс, Надин Койл, Кимберли Уолш и Шерил Коул.

Песни группы неоднократно становились хитами в Британии. Наиболее известные из них — Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump и Call The Shots. В 2007 году Книга рекордов Гиннесса назвала Girls Aloud "самой успешной группой из реалити-шоу".

Группа распалась в 2009 году, однако участницы снова ненадолго воссоединились три года спустя для международных гастролей.

Все участницы группы занимались сольными карьерами. Хардинг даже снималась в кино, так, она прошла кастинг на роль Эммы Фрост в фильме "Люди Икс: Первый Класс", но в итоге роль досталась Дженьюэри Джонс.

Она участвовала в телешоу, выходила на подиум в качестве модели и стала владелицей сети ночных клубов Canaloa.