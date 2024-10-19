Нашли причину ключевого осложнения: ученые выяснили механизм поражения костей раком груди

Рак груди является глобальной угрозой для миллионов женщин и случаи его выявления в молодом возрасте лишь учащаются. Однако недавно ученые выяснили механизм развития его опасного осложнения, а вместе с этим и цель для будущих методов его лечения.

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Исследователи из Университета Тампере и Измирского технологического института разработали новую модель рака in vitro для изучения того, как и почему рак молочной железы распространяется на кости больных. Эта инновационная модель может сыграть решающую роль в разработке инструментов, предсказывающих риск метастазирования рака молочной железы в кости, что является распространенным и часто фатальным развитием заболевания, пишет ScienceDaily.

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Рак молочной железы представляет собой серьезную глобальную проблему: по оценкам, ежегодно регистрируется 2,3 миллиона новых случаев заболевания и около 700 000 смертей. Ранняя диагностика и лечение позволяют добиться высокой выживаемости пациентов — до 80%, однако болезнь часто дает метастазы или распространяется в другие органы еще до постановки диагноза, что делает ее неизлечимой и ответственной за более чем 90% смертей от рака.

Команда из Группы прецизионных наноматериалов Университета Тампере и Лаборатории молекулярной биологии рака Технологического института Измира использовала технологию "лаборатория-на-чипе" для моделирования более реалистичной опухолевой среды. Эта модель позволила ученым изучить молекулярные и физиологические факторы, способствующие распространению клеток рака молочной железы на кости.

Как отмечает Бурку Фиратлигил-Йилдирир, постдокторантка Университета Тампере и первый автор работы, это исследование дает критическое понимание механизмов костного метастазирования и служит основой для разработки инструментов, позволяющих лучше прогнозировать риск такого развития болезни в клинических условиях.

Костные метастазы — распространенное осложнение рака молочной железы, поражающее до 53% пациентов с поздними стадиями заболевания. Оно приводит к таким тяжелым симптомам, как боль, переломы и сдавливание спинного мозга. По словам авторов, создание устойчивых моделей in vitro, отражающих сложные взаимодействия между клетками рака молочной железы и микросредой кости, является междисциплинарной задачей. Их исследование объединяет биологию рака, микрофлюидику и мягкое материаловедение, открывая новые возможности для изучения метастазов и разработки моделей диагностики и лечения.

Эти достижения знаменуют собой значительный шаг в понимании метастатического рака молочной железы, но этим результатам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем такие инструменты будут полностью интегрированы в доклиническую и клиническую практику. Подход команды отличается тем, что она объединила различные научные области и разработала модель, которая в точности имитирует физиологию человека, чего с трудом удается достичь существующими методами. Эта модель может произвести революцию в изучении не только метастазов рака молочной железы, но и других форм метастатического рака, обеспечив платформу для будущих испытаний лекарств и прогнозирования заболевания, считают авторы.

Помимо многообещающих результатов, полученных в результате сотрудничества Тампере и Измира, исследования метастатического рака молочной железы набирают обороты во всем мире. По данным Американского онкологического общества, почти у 30% женщин с ранней стадией рака молочной железы со временем развивается метастатическое заболевание, что подчеркивает острую необходимость в подобных моделях, способных обеспечить более точный прогноз и улучшить варианты и шансы лечения миллионов женщин.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.

Также Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.