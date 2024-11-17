По канонам фильмов ужасов: ученая ввела в себя опасные вирусы, борясь со смертельной болезнью

Необычный шаг вирусолога, обернувшийся излечением, расколол научный мир на два лагеря. Пока одни хвалят ее смелость, другие перечисляют риски, связанные с подобным невероятно опасным самолечением.

В 2020 году вирусолог, болеющая онкологией, применила нетрадиционный подход к лечению своего третьего рецидива рака груди. Она провела необічній эксперимент на себе, применив принципы онколитической виротерапии (ОВТ) — терапии, которая использует вирусы для поражения и уничтожения раковых клеток. Несмотря на то, что ОВТ была одобрена для лечения других заболеваний, таких как метастатическая меланома, для рака молочной железы не существовало одобренных правительством методов лечения, что сделало случай Халасси уникальным, но спорным, пишет Neoscope.

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Вирусолог из Загребского университета в Хорватии, Беата Халасси, в сотрудничестве с коллегами ввела смесь вируса кори, обычно используемого в вакцинах, и вируса везикулярного стоматита, которые, как известно, заражают тот тип раковых клеток, на который она нацелилась. В течение двух месяцев эта вирусная смесь значительно уменьшила опухоль, отделив ее от соседних тканей.

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Опухоль была удалена хирургическим путем и взята биопсия, подтвердившая индуцированный иммунный ответ и эффективность ее нового метода. После процедуры Халасси уже четыре года не болеет раком. Однако путь к публикации ее результатов был сопряжен с трудностями. Этические соображения, связанные с самоэкспериментами, заставили крупные журналы не решаться опубликовать ее работу. Критики, включая таких экспертов, как Джейкоб Шеркоу из Университета Иллинойса-Шампейна, обсуждали последствия поощрения такого индивидуалистического и опасного научного риска. Шеркоу признал случай Халасси этичным, но подчеркнул, что необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить попытки неквалифицированных людей использовать подобные методы лечения.

После нескольких отказов статья Халасси, озаглавленная "Нетрадиционный случай", недавно нашла свое место в журнале Vaccines . Размышляя об этом процессе, Халасси высоко оценила смелость редактора, опубликовавшего ее доклад. Исследование вызвало дискуссии об этических границах в медицинских исследованиях и потенциале самоэкспериментов в продвижении лечения. Работа Халасси также подчеркивает более широкое повествование об инновациях в медицинской науке, вызванных необходимостью. Самостоятельные эксперименты, хотя и вызывают споры, имеют исторический прецедент с такими фигурами, как доктор Барри Маршалл, который самостоятельно вводил себе бактерии, чтобы доказать связь между Helicobacter pylori и язвами, и это открытие было удостоено Нобелевской премии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.

Также Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

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