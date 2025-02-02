Умерла актриса сериала "Игра в кальмара 2" и фильма "Поезд в Пусан": подробности (фото)

Ли Джу Силь диагностировали 3 стадию рака молочной железы в 1993 году. За более чем 13 лет лечения ей удалось выйти в ремиссию, но около 3 месяцев назад врачи снова озвучили неутешительный диагноз.

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Известная корейская актриса Ли Джу Силь, сыгравшая во втором сезоне популярного южнокорейского веб-сериала Netflix "Игра в кальмара", умерла 2 февраля в возрасте 80 лет после длительной борьбы с онкологией, сообщает Koreaboo.

Актриса умерла в 10:20 в своем доме в южнокорейском городе Уиджонбу. Открытые для посещения похороны в больнице Shinchon Severance начнутся 3 февраля, последняя служба запланирована на 5 февраля.

В прошлом году Ли Джу Соль рассказала журналистами, что в 1993 году у нее диагностировали рак молочной железы 3 стадии, пишет таблоид The Sun. Врачи давали ей немного времени, но после 13 лет лечения она смогла выйти в ремиссию. Около трех месяцев назад ее состояние здоровья снова ухудшилось, и после обследования в больнице ей озвучили диагноз: рак желудка.

Последней знаменитой ролью Ли стала Пак Мал Сун, мать Хван Джун Хо и мачеха Хван Ин Хо в долгожданном сериале "Игра в кальмара 2" от Netflix.

Ли Джу Силь в роли Пак Мал Сун в сериале "Игра в кальмара 2" Фото: Скрин видео

Умерла актриса "Игры в Кальмара" Ли Джу Соль: что о ней известно

Ли родилась в 1944 году. Как молодая театральная актриса она дебютировала в 1964 году и прославилась на театральной сцене Южной Кореи в 1970-х и 80-х годах,

Первую известность ей принесли роли в классических постановках пьес "Смерть коммивояжера" и "Макбет". Работать в индустрии телевидения и кино начала в 1965 году, осваивая специальность актрисы озвучивания в южнокорейской телерадиокомпании Taegu Broadcasting Corporation.

Кроме "Игры в кальмара", Ли также известна по ролям в фильмах "Сельский дневник" 1980 года и "Поезд в Пусан" 2016 года.

Уже во время борьбы с раком груди Ли Джу Силь получала высшее образование в университете Вонкван. С 2010 года она имела степень доктора здравоохранения.

Актриса сериала "Игра в кальмара" и фильма "Поезд в Пусан" Ли Джу Силь Фото: X / soompi

Напомним, 30 января стриминговый сервис Netflix опубликовал кадры 3 сезона "Игры в кальмара" и официально назвал дату выхода.

Также 30 января СМИ сообщали о смерти поп-дивы Марианны Фейтфулл, певицы и актрисы, бывшей девушки Мика Джаггера из "The Rolling Stones".