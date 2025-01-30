"Ничто не подготовит вас к финальному сезону": Netflix назвал дату выхода завершения "Игры в кальмара" (фото)

Перерыв между вторым и третьим сезонами южнокорейского триллера о выживании "Игра в кальмара" составит всего полгода.

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Третий и финальный сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выйдет менее чем через 5 месяцев. Премьера состоится 27 июня, сообщил популярный стриминговый видеосервис Netflix.

"Ничто не подготовит вас к финальному сезону "Игры в кальмара". Ожидайте премьеру 27 июня на Netflix", — говорится в сообщении.

Также были опубликованы первые кадры будущего сезона.

По сюжету, третий сезон "Игры в кальмара" продолжит историю героев, которые выжили в предыдущих играх, и глубже раскроет предысторию главного антагониста последних двух сезонов.

"Игра в кальмара": что известно о сериале

Первый сезон "Игры в кальмара" дебютировал в сентябре 2021 года. По сюжету группа людей, испытывающих финансовые трудности, соглашаются принять участие в серии детских игр с заманчивым денежным призом. Однако они впоследствии узнают, что ставки в этих играх смертельны. Сериал получил положительные отзывы.

Второй сезон сериала, который вышел 26 декабря прошлого года, собрал на Netflix 68 миллионов просмотров за первые три дня после премьеры. Зрители узнали больше об организаторах игр и мотивации участников, что добавило глубины и сложности сюжету.

"Игра в кальмара" стала одной из самых успешных сериальных франшиз Netflix.

Напомним, Netflix Korean случайно показала дату выхода третьего сезона "Игры в кальмара". Она была скрыта в описании, сделанном корейскими иероглифами.

Фокус сделал обзор на второй сезон сериала "Игра в кальмара".