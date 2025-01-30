"Ніщо не підготує вас до фінального сезону": Netflix назвав дату виходу завершення "Гра в кальмара" (фото)

Перерва між другим та третім сезонами південнокорейського трилера про виживання "Гра в кальмара" становитиме лише пів року.

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Третій і фінальний сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" вийде менш як за 5 місяців. Прем'єра відбудеться 27 червня, повідомив популярний стрімінговий відеосервіс Netflix.

"Ніщо не підготує вас до фінального сезону "Гри в кальмара". Очікуйте прем'єру 27 червня на Netflix", — йдеться у повідомленні.

Також були опубліковані перші кадри майбутнього сезону.

За сюжетом, третій сезон "Гри в кальмара" продовжить історію героїв, які вижили у попередніх іграх, та глибше розкриє передісторію головного антагоніста останніх двох сезонів.

"Гра в кальмара": що відомо про серіал

Перший сезон "Гри в кальмара" дебютував у вересні 2021 року. За сюжетом група людей, які мають фінансові труднощі, погоджуються взяти участь у серії дитячих ігор з привабливим грошовим призом. Однак вони згодом дізнаються, що ставки в цих іграх смертельні. Серіал отримав схвальні відгуки.

Другий сезон серіалу, який вийшов 26 грудня минулого року, зібрав на Netflix 68 мільйонів переглядів за перші три дні після прем'єри. Глядачі дізналися більше про організаторів ігор та мотивацію учасників, що додало глибини та складності сюжету.

"Гра в кальмара" стала однією з найуспішніших серіальних франшиз Netflix.

Нагадаємо, Netflix Korean випадково показала дату виходу третього сезону "Гри в кальмара". Вона була прихована в описі, зробленому корейськими ієрогліфами.

Фокус зробив огляд на другий сезон серіалу "Гра в кальмара".