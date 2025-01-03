Компанія Netflix Korea випадково показала дату виходу 3 сезону "Гри в кальмара" (фото)

Дата виходу 3 сезону "Гри в кальмара" ховалась в описі, зробленому корейськими ієрогліфами. На скриншотах, зроблених глядачами, помітили арабські цифри, які розкрили секрет Netflix.

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На YouTube-каналі Netflix Korean розмістили тизер 3 сезону телесеріалу "Гра в кальмара". У новому сезоні глядачі дізнаються, чим закінчиться смертельна гра і чи виживе головний герой. В описі тизеру випадково з'явилась дата виходу фінішних серій. Скрини, які встигли зробити підписники, показують, що залишилось чекати не довго — всього лиш пів року. Про можливе відкриття таємної інформації Netflix ідеться у дописі видання Hollywood Handle у соцмережі X (Twitter).

Допис зі скриншотом-доказом з'явився у мережі 1 січня, того ж дня, коли Netflix Korean опублікувала тизер 3 сезону "Гра в кальмара". На скриншоті бачимо текст корейською мовою. Втім, між ієрогліфами помітні два числа — 6 та 27. На основі цього зробили висновок, що нові серії вийдуть в ефір 27 червня 2025 року.

Гра в кальмара - дата 3 сезону Фото: Твіттер The Hollywood Handle

Компанія Netflix та Netflix Korea офіційно не підтверджували, що дата, яку витягнули зі скриншота, відповідає дійсності. На YouTube-каналі корейської філії немає відео з викривальним описом: його, ймовірно, видалили.

Гра в кальмара — тизер 3 сезону

Фокус писав про анонс 3 сезону "Гри в кальмара", опублікований Netflix 1 січня. Тизер триває 16 секунд і в ньому не показують якихось подій з нових серій. В грудні 2024 року режисер та сценарист Хван Дон Хьок розповів про плани на майбутнє. З його слів, сезон, останні серії якого вийдуть у 2025 році, стане завершальним — історії героїв завершиться. Тоді ж він сказав, що можлива дата виходу — або літо, або осінь.

Зазначимо, 26 грудня почалась трансляція 2 сезону "Гри в кальмара", в якій глядачі знов побачили головного героя — Лі Чон Че, якому вдалось вижити і навіть виграти гроші. У першому сезоні глядачам показали, як 456 людей змагались за приз — 38,5 млн дол. При цьому організатори убивали учасників, які не пройшли щораз нові випробування.

Головна тема нових серій — прагнення Лі Чон Че повністю знищити смертельну гру. Разом з однодумцями він проникає на острів, на якому діють злочинці, але не як викривач, а як рядовий гравець, який щомиті може програти і загинути. Пригоди другого сезону продовжуються сім серій, а в третьому, як очікується, буде ще шість.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки глядачів та експертів щодо вражень від другого сезону "Гри в кальмара".