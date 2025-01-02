"Привітайтеся з Чхоль Су": вийшов тизер третього сезону "Гри в кальмара" (відео)

Творці шоу повідомляють про вихід третього сезону у 2025 році. Режисер Хван Дон Хьок каже, що він має стати фінальним.

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Другий сезон південнокорейського вебсеріалу "Гра в кальмара" стартував на платформі Netflix 26 грудня. Творці проєкту вже оголосили про вихід у 2025 році третього сезону найпопулярнішого в історії Netflix трилеру. Платформа опублікувала тизер 1 січня на офіційній сторінці на YouTube.

"Всі привітайтеся з Чхоль Су. "Гра в кальмара 3" виходить 2025 року", — повідомили в Netflix.

Дату релізу третього сезону в компанії не називають, проте один із користувачів мережі X (раніше — Twitter) стверджує, що на каналі Netflix Korea в YouTube випадково опублікували відео з датою релізу. Ролик видалили з каналу, проте користувач запевняє, що встиг зробити скриншот дати — 27 червня 2025 року.

Користувач мережі X говорить, що Netflix планує реліз третього сезону на 27 червня 2025 року Фото: Скриншот В мережі стверджують, що на каналі Netflix Korea публікували дату релізу "Гри в кальмара 3" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 грудня режисер і сценарист "Гри в кальмара" Хван Дон Хьок розповів, коли вийде третій сезон серіалу. Він зазначав, що третій сезон шоу стане фінальним, а вихід планується орієнтовно на літо чи осінь 2025 року.

27 грудня Фокус зібрав відгуки критиків і глядачів на "Гру в кальмара 2" від Netflix. Новий сезон популярного південнокорейського шоу був одним із найочікуваніших у 2024 році, однак після виходу перших серій думки критиків і глядачів різнилися: від захоплення продовженням улюбленої історії до розчарування слабкістю сюжету порівняно з першим сезоном і повторенням тих самих архетипів.