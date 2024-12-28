"Все буде інакше": творець "Гри в кальмара" розповів, коли вийде третій сезон серіалу

Режисер і сценарист серіалу Хван Дон Хьок каже, що третій сезон вийде вже незабаром. Творець проєкту розповів, що саме чекатиме на Гі Хуна та яких внутрішніх змін зазнає головний герой.

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Режисер і сценарист популярного серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хьок заявив, що третій сезон буде фінальним. Про це режисер та сценарист проєкту розповів в інтерв'ю Variety.

Пан Хьок каже, що він працював над продовженням і спочатку планував вкластися у 7-8 серій. Однак зрозумів, що історії загалом вийшла за рамки одного сезону, тому так з'явилися друга та третя частина серіалу.

"Коли ви дивитеся на історію Гі Хуна, всі його спроби зупинити її, то перша з них — найняти цих найманців і спробувати встановити пристрій стеження. Це зазнає невдачі. Друга — переконати людей проголосувати, щоб вони могли вийти з гри. Це лпан теж зазнає краху. Третій та останній раз — намагання об'єднати людей та підняти бунт, який теж провалився", — каже режисер.

За його словами, що найбільшим випробуванням для нього було прописати п'ять різних ігор у "п'ятиборстві", яке було показане в одній із серій другого сезону. Сам творець каже, що процес зйомок був "найцікавішим" з усього матеріалу.

Пан Хьок підтверджує, що третій сезон серіалу стане фінальним, а дату виходу буде оголошено пізніше. Він очікує, що це станеться влітку або восени 2025 року. Також творець серіалу "Гра в кальмара" привідкрив завісу таємниці, що чекатиме на Сон Гі Хуна в останній частині проєкту.

"Що стосується сюжетної лінії третього сезону, то Гі Хун втратив все, включно зі своїм найкращим другом. Усі його спроби щось змінити зазнали невдачі. Тому виникають питання — в якому стані буде Гі Хун? Що він обере? Продовжить він місію, здасться він чи буде протистояти? Ви зустрінете Гі Хуна на дуже важливому роздоріжжі. Він буде не тією людиною, якою він був у другому сезоні", — сказав режисер Хван Дон Хьок.

Нагадаємо, Фокус писав огляд другого сезону "Гри в кальмара". Ми спробували проаналізувати, яким буде другий сезон знаменитого серіалу та чи є потреба його дивитися.

Пізніше ми розповідали про відгуки критиків на "Гру в кальмара 2". Думки критиків і глядачів на другий сезон "Гри в кальмара" від Netflix розділилися. Якщо одні раді продовженню культової історії, то інші розчаровані низкою моментів.