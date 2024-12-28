"Все будет иначе": создатель "Игры в кальмара" рассказал, когда выйдет третий сезон сериала

Режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хёк говорит, что третий сезон выйдет уже скоро. Создатель проекта рассказал, что именно будет ждать Ги Хуна и какие внутренние изменения претерпит главный герой.

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Режиссер и сценарист популярного сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хёк заявил, что третий сезон будет финальным. Об этом режиссер и сценарист проекта рассказал в интервью Variety.

Господин Хёк говорит, что он работал над продолжением и сначала планировал уложиться в 7-8 серий. Однако понял, что истории в целом вышла за рамки одного сезона, поэтому так появились вторая и третья часть сериала.

"Когда вы смотрите на историю Ги Хуна, все его попытки остановить ее, то первая из них — нанять этих наемников и попытаться установить устройство слежения. Это терпит неудачу. Вторая — убедить людей проголосовать, чтобы они могли выйти из игры. Это тоже терпит крах. Третий и последний раз — попытка объединить людей и поднять бунт, который тоже провалился", — говорит режиссер.

По его словам, что самым большим испытанием для него было прописать пять различных игр в "пятиборье", которое было показано в одной из серий второго сезона. Сам создатель говорит, что процесс съемок был "самым интересным" из всего материала.

Господин Хёк подтверждает, что третий сезон сериала станет финальным, а дата выхода будет объявлена позже. Он ожидает, что это произойдет летом или осенью 2025 года. Также создатель сериала "Игра в кальмара" приоткрыл завесу тайны, что будет ждать Сон Ги Хуна в последней части проекта.

"Что касается сюжетной линии третьего сезона, то Ги Хун потерял все, включая своего лучшего друга. Все его попытки что-то изменить потерпели неудачу. Поэтому возникают вопросы — в каком состоянии будет Ги Хун? Что он выберет? Продолжит он миссию, сдастся он или будет противостоять? Вы встретите Ги Хуна на очень важном перепутье. Он будет не тем человеком, которым он был во втором сезоне", — сказал режиссер Хван Дон Хёк.

Напомним, Фокус писал обзор второго сезона "Игры в кальмара". Мы попытались проанализировать, каким будет второй сезон знаменитого сериала и есть ли необходимость его смотреть.

Позже мы рассказывали об отзывах критиков на "Игру в кальмара 2". Мнения критиков и зрителей на второй сезон "Игры в кальмара" от Netflix разделились. Если одни рады продолжению культовой истории, то другие разочарованы рядом моментов.