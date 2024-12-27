Еще больше жестокости: обзор сериала "Игра в кальмара 2"

Назад в игру или Грандиозная попытка закрыть гештальт. О чем новая часть "Игры в кальмара" и нужна ли она вам.

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В конце 2024 года поклонники самого популярного в истории стриминговой платформы Netflix сериала "Игра в кальмара" наконец дождались продолжения кровавой саги. Фокус посмотрел первые несколько серий и делится впечатлениями.

О чем сериал "Игра в кальмара 2" 2024

Невероятно популярное детище сценариста и режиссера Хван Дон Хека, который был награжден премией "Эмми", наконец вернулось на экраны со вторым сезоном. Проект был обречен на продолжение, учитывая его результаты, независимо от того, нужно ли это проекту.

В первой части южнокорейского триллера о выживании нам рассказывают о Сон Ки Хуне (Ли Чжон Чжэ), горе-отце и наркомане, который вынужденно присоединяется к игре в кальмара с целью заработать деньги и погасить свои многочисленные долги. Ки Хун и еще 455 игроков проекта решили попробовать выбраться из болота бедности, играя в обычные детские игры. Довольно быстро им стало ясно, что проигрыш на любом этапе – это не просто "уничтожение", а реальное уничтожение.

Трейлер сериала "Игра в кальмара 2"

Ки Хуну удается победить в этом дьявольской садистской борьбе и забрать сумму-приз в размере 45,6 миллиарда вон (38,5 млн долларов), однако его по-прежнему преследует ужас, пережитый во время "игры". Он не может наслаждаться жизнью на обретенное богатство, его преследуют страшные картины прошлого, и теперь герой одержим идеей разрушить эту страшную калечащую конструкцию изнутри. Он тратит огромные ресурсы, чтобы найти и наказать кукловодов, устроивших эти дьявольские игрища.

Если коротко: от приобретенных ресурсов Ки Хун не стал счастливее. Он все так же параноидален и неуравновешен и живет почти в изоляции. И вместо того, чтобы поехать к дочери в США, мужчина занимается расследованием вокруг игры, которое довольно быстро заходит в тупик. Правда, многое меняется, когда он встречает Хван Джуна Хо – полицейского, проникшего в "кальмара" охранником, чтобы найти своего пропавшего брата, который, как выяснилось, стал ведущим игры.

Так, два человека, объединенные невероятно травматичным опытом, возвращаются туда, откуда им с огромным трудом удалось выбраться, – в игру в кальмара. Они одержимы целью остановить кошмар, уничтожающий людей.

"Fly Me to the Moon"

Структура подачи, динамика событий, саундтрек, накал по вертикали – все осталось неизменным. Все те же кишки, растекшиеся по асфальту, крупным планом, все тот же герой, который, впрочем, все это уже видел. Распад морали и устрашающее классовое неравенство – не новость, а заново играющая волынка для зрителя, который не раз этому ужаснулся вместе Ки Хуном. Но, похоже, сценаристы сделали ставку на повышение градуса ненависти и истязания (это казалось невозможным, но нет пределов совершенству).

Зрителей ожидает новый и более молодой актерский состав, где будет заметно больше женщин. На обсуждение выносятся идеи и проблемы преимущественно другого поколения, которое пробует себя в криптовалюте (не всегда успешно), играет на бирже или сталкивается с другими неожиданными событиями, ломающими жизни до того, как человек встал на ноги. Многие из них — сами хищники, которым просто не повезло и они попали "на обед" к более удачливым и стабильным по жизни хищникам.

Из свежего – главный герой и зрители вместе с ним будут углубляться в истории солдат в масках, следящих за выполнением правил. Хотя, иногда складывается впечатление, что сценаристы прибегли к этому маневру, чтобы как-то заполнить хронометрах серий, ведь сложно шутить одну шутку дважды, а новая "шутка" — это уже новый сериал. Одним словом — пришлось выкручиваться.

Из пугающего – сюжет уже не выглядит антиутопией или любой другой формой гротеска, каким он казался в 2021 году. Скорее, история выступает "наблюдателем" и "комментатором" классового неравенства и социального кризиса в мире, который усугубляется и растет с каждым годом. Он про то, как элиты идут на все для сохранения собственного статуса и превосходства, в то время, как обычный "плебс" загоняют в рамки нищеты и полной безысходности, провоцирующие ненависть и варварство и умножающие насилие, как чашка Петри микробов. Ведь желание "людей из народа" быстро перейти на другой уровень часто заканчивается плачевно.

К слову, создатели картины решили оттянуть апогей истории на следующий год. Видно, будут думать, чем еще впечатлить зрителей, когда обреченная классовая война, пиковая коррозия морали и количество крови и жестокости на квадратный сантиметр экрана уже не то, чтобы сильно впечатляли.

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