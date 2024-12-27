"Много времени потрачено впустую": отзывы критиков на "Игру в кальмара 2" от Netflix

Мнения критиков и зрителей на второй сезон "Игры в кальмара" от Netflix разделились. Если одни рады продолжению культовой истории, то другие разочарованы рядом моментов.

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26 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел второй сезон южнокорейского сериала в жанрах выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы "Игра в кальмара 2". Как и первый, он был снят режиссером Хван Дон Хеком, а главную роль в нем сыграл Ли Джон-джэ. Это шоу называли самым ожидаемым в 2024 году и возлагали очень большие надежды на продолжение истории о кровавой игре, где ставкой является жизнь. После выхода сериала и критики, и зрители сказали свое слово. Фокус собрал мнения обеих сторон.

О чем второй сезон "Игры в кальмара" от Netflix?

В начале второго сезона "Игры в кальмара " Сон Ки Хун через три года после своей победы в соревнованиях объединяется с детективом Чон Хо, чтобы выйти на организаторов смертельной игры и остановить ее навсегда. Ки Хун использует наемников, чтобы те нашли рекрутеров, которые набирают людей для следующего круга. Далее в течение игры главный герой пытается разоблачить Фронтмена, таинственного ведущего игры, который постоянно исчезает.

Среди игроков в этот раз криптовалютный инфлюэнсер, бывшие военные, трансгендерная женщина, которой нужны деньги для завершения перехода, мать с сыном-игроманом и другие. Режиссер признавался, что на примере участников смертельной схватки он показал срез современного общества и его потребности.

Концовка сериала открыта и явно говорит о том, что будет продолжение, съемки которого уже подтверждены, а выход планируется в 2025 году. Третий сезон должен стать последним.

Что говорят критики об "Игре в кальмара 2"?

""Игра в кальмара" не может избавиться от желания повторять одни и те же изнурительные уроки о жадности и человеческой природе, и это скорее отягощает повествование, чем возвышает его", – пишет Тереза Лаксон для Collider. По ее словам, несмотря на многообещающее начало, шоу продолжает слишком сильно полагаться на те же архетипы, которые сделали первый сезон таким предсказуемым.

"Часто кажется, что шоу боится, что его зрители могут не понять, что происходит, поэтому все должно быть прописано. Каждая драматическая сцена кажется эмоционально манипулятивной — замедленные моменты кажутся почти вялыми в том, как они заставляют зрителя анализировать каждую маленькую деталь на экране, прежде чем увеличить эти детали. Каждое голосование повторяет ту же динамику, что и предыдущие, в утомительной манере, тратя время на те же сцены, когда люди колеблются между тем, остаться или уйти. К тому времени, как сезон подходит к концу, кажется, что много времени было потрачено впустую на повторение", – считает критик.

Ник Шагер из The Daily Beast отмечает, что после рекордного дебюта первой части, собравшей множество наград, второй сезон начинается со скудного старта.

Хорошей новостью является то, что в конечном итоге он восстанавливается, чтобы предоставить больше напряженной, движимой персонажами драмы "сделай или умри", которую жаждут фанаты, и с несколькими захватывающими поворотами в его теперь уже знаменитой формуле. Пока он зациклен на смертельных детских играх, которые являются его хлебом насущным, южнокорейский хит сценариста/режиссера Хван Дон Хека остается развлекательным научно-фантастическим триллером. Однако слишком часто он забывает, что движет им, и, что так же досадно, не может разрешить свои многочисленные сюжетные линии к концу своего слишком короткого семисерийного показа", – говорится в отзыве.

Фото: Кадр из фильма

Он констатирует тот факт, что, судя по финалу, изначально создатели никуда не торопились, поскольку не собирались подводить итоги и заканчивать на ноте, которая оставляет в подвешенном состоянии судьбу бесчисленных персонажей.

Второй сезон не исследует много новых территорий в тематическом плане, но вместо этого умело расширяет вселенную "Игры кальмаров", предлагая триллер, который разыгрывается как еще более жестокий ремикс оригинала, считает Эндрю Вебстер из The Verge.

"Сезон 2, возможно, не будет таким большим сюрпризом, как оригинал, но он компенсирует это умными поворотами в формуле и сюжетными линиями, которые бьют еще более кровавые ноты. Еще лучше: обещание заключения, которое знает, куда оно ведет", – отмечает он.

Джеймс Поневозик из New York Times задается вопросом: если сериал – это всего лишь средство для большего количества той же высокодизайнерской бойни, то не являемся ли мы, коллективно, просто дешевой версией ВИПов? После энного ножевого ранения и пулеметной казни он спрашивает себя, должно ли это быть забавным, и в какой момент социальная критика сериала просто становится фатализмом.

"Вы услышите то, что по сути слышали в первом сезоне. Вы увидите то, что видели в первом сезоне. И если вы случайно услышите или увидите что-то новое, это, скорее всего, будет от персонажа, который очень похож на кого-то, кого вы видели умирающим — или убивающим кого-то – в первый раз. Можно предположить, что это сделано намеренно. Эта "Игра в кальмаров" – это устройство доставки "вещей, которые вы уже видели раньше"", – констатирует автор.

Среди сильных сторон шоу Поневозик отметил визуальное воображение. Его темы классовой борьбы, общие с такими корейскими фильмами, как "Паразиты" и "Сквозь снег", переданы с изяществом, и не только в пастельной бойне игровых декораций.

Фото: Скриншот

"Игра в кальмара 2" от Netflix: мнение зрителей

Что касается зрителей, то они также активно комментируют увиденное, и их впечатления разнятся от восторга до глубокого разочарования.

"2-й сезон намного скучнее 1-го", "Очень разочарован. Клиффхэнгер. Странная вставка мужчины, спутавшего пол. И не хватает времени, чтобы рассказать обо всем остальном. Казалось, что сезон был сделан в спешке", "Второй сезон начался сильно, но быстро сбился с пути. История затянулась, вводила сюжетные линии, которые никуда не вели, и оставляла как основное повествование, так и побочные истории неразрешенными. В отличие от плотно сплетенного сезона 1, этот сезон заканчивается на невыразительной ноте с тусклым финалом, который больше похож на филлер, чем на развязку", "Захватывающее продолжение, которое дарит острые ощущения и заставляющую задуматься драму! Долгожданный второй сезон Squid Game наконец-то здесь, и он не разочаровывает", "Другой фокус по сравнению с первым сезоном, но все равно очень приятно смотреть. Он сопротивляется искушению впасть в клише со смертями, и каждая из них кажется хорошо сделанной", – пишут пользователи.

Ранее Фокус писал, чем запомнился второй сезон сериала "Игра в кальмара".