"Багато часу витрачено даремно": відгуки критиків на "Гру в кальмара 2" від Netflix

Думки критиків і глядачів на другий сезон "Гри в кальмара" від Netflix розділилися. Якщо одні раді продовженню культової історії, то інші розчаровані низкою моментів.

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26 грудня на стримінговій платформі Netflix вийшов другий сезон південнокорейського серіалу в жанрах виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми "Гра в кальмара 2". Як і перший, він був знятий режисером Хван Дон Хеком, а головну роль у ньому зіграв Лі Джон-дже. Це шоу називали найочікуванішим у 2024 році і покладали дуже великі надії на продовження історії про криваву гру, де ставкою є життя. Після виходу серіалу і критики, і глядачі сказали своє слово. Фокус зібрав думки обох сторін.

Про що другий сезон "Гри в кальмара" від Netflix?

На початку другого сезону "Гри в кальмара" Сон Кі Хун через три роки після своєї перемоги в змаганнях об'єднується з детективом Чон Хо, щоб вийти на організаторів смертельної гри і зупинити її назавжди. Кі Хун використовує найманців, щоб ті знайшли рекрутерів, які набирають людей для наступного кола. Далі протягом гри головний герой намагається викрити Фронтмена, таємничого ведучого гри, який постійно зникає.

Серед гравців цього разу криптовалютний інфлюенсер, колишні військові, трансгендерна жінка, якій потрібні гроші для завершення переходу, матір із сином-ігроманом та інші. Режисер зізнавався, що на прикладі учасників смертельної сутички він показав зріз сучасного суспільства та його потреби.

Кінцівка серіалу відкрита і явно свідчить про те, що буде продовження, зйомки якого вже підтверджено, а вихід планується у 2025 році. Третій сезон має стати останнім.

Що кажуть критики про "Гру в кальмара 2"?

""Гра в кальмара" не може позбутися бажання повторювати одні й ті самі виснажливі уроки про жадібність і людську природу, і це радше обтяжує розповідь, ніж підносить її", — пише Тереза Лаксон для Collider. За її словами, незважаючи на багатообіцяючий початок, шоу продовжує занадто сильно покладатися на ті ж архетипи, які зробили перший сезон таким передбачуваним.

"Часто здається, що шоу боїться, що його глядачі можуть не зрозуміти, що відбувається, тому все має бути прописано. Кожна драматична сцена здається емоційно маніпулятивною — сповільнені моменти здаються майже млявими в тому, як вони змушують глядача аналізувати кожну маленьку деталь на екрані, перш ніж збільшити ці деталі. Кожне голосування повторює ту саму динаміку, що й попередні, у виснажливій манері, витрачаючи час на ті самі сцени, коли люди вагаються між тим, залишитися чи піти. На той час, як сезон добігає кінця, здається, що багато часу було витрачено даремно на повторення", – вважає критикиня.

Нік Шагер із The Daily Beast зазначає, що після рекордного дебюту першої частини, яка зібрала безліч нагород, другий сезон починається з мізерного старту.

Доброю новиною є те, що в зрештою він відновлюється, щоб надати більше напруженої, спонукуваної персонажами драми "зроби або помри", якої прагнуть фанати, і з кількома захопливими поворотами в його тепер уже знаменитій формулі. Поки він зациклений на смертельних дитячих іграх, які є його хлібом насущним, південнокорейський хіт сценариста/режисера Хван Дон Хека залишається розважальним науково-фантастичним трилером. Однак занадто часто він забуває, що рухає ним, і, що так само прикро, не може розв'язати свої численні сюжетні лінії до кінця свого надто короткого семисерійного показу", – йдеться у відгуку.

Фото: Кадр из фильма

Він констатує той факт, що, судячи з фіналу, від самого початку творці нікуди не поспішали, оскільки не збиралися підбивати підсумки і закінчувати на ноті, яка залишає в підвішеному стані долю незліченних персонажів.

Другий сезон не досліджує багато нових територій у тематичному плані, але натомість уміло розширює всесвіт "Гри кальмарів", пропонуючи трилер, який розігрується як ще жорстокіший ремікс оригіналу, вважає Ендрю Вебстер з The Verge.

"Сезон 2, можливо, не буде таким великим сюрпризом, як оригінал, але він компенсує це розумними поворотами у формулі та сюжетними лініями, які б'ють ще більш криваві ноти. Ще краще: обіцянка ув'язнення, яке знає, куди воно веде", – зазначає він.

Джеймс Поневозік з New York Times задається питанням: якщо серіал – це всього лише засіб для більшої кількості тієї високодизайнерської бійні, то чи не є ми, колективно, просто дешевою версією ВІПів? Після енного ножового поранення і кулеметної страти він запитує себе, чи має це бути кумедним, і в який момент соціальна критика серіалу просто стає фаталізмом.

"Ви почуєте те, що по суті чули в першому сезоні. Ви побачите те, що бачили в першому сезоні. І якщо ви випадково почуєте або побачите щось нове, це, найімовірніше, буде від персонажа, який дуже схожий на когось, кого ви бачили, як він помирає – або вбиває когось – у перший раз. Можна припустити, що це зроблено навмисно. Ця "Гра в кальмара" – це пристрій доставки "речей, які ви вже бачили раніше"", — констатує автор.

Серед сильних сторін шоу Поневозік відзначив візуальну уяву. Його теми класової боротьби, спільні з такими корейськими фільмами, як "Паразити" і "Крізь сніг", передані з витонченістю, і не тільки в пастельній бійні ігрових декорацій.

Фото: Скриншот

"Гра в кальмара 2" від Netflix: думка глядачів

Що стосується глядачів, то вони також активно коментують побачене, і їхні враження різняться від захоплення до глибокого розчарування.

"2-й сезон набагато нудніший за 1-й", "Дуже розчарований. Кліффхенгер. Дивна вставка чоловіка, який сплутав стать. І не вистачає часу, щоб розповісти про все інше. Здавалося, що сезон був зроблений поспіхом", "Другий сезон почався сильно, але швидко збився зі шляху. Історія затягнулася, вводила сюжетні лінії, які нікуди не вели, і залишала як основну розповідь, так і побічні історії невирішеними. На відміну від щільно сплетеного сезону 1, цей сезон закінчується на невиразній ноті з тьмяним фіналом, який більше схожий на філлер, ніж на розв'язку", "Захоплююче продовження, що дарує гострі відчуття і драму, що змушує замислитися! Довгоочікуваний другий сезон Squid Game нарешті тут, і він не розчаровує", "Інший фокус порівняно з першим сезоном, але все одно дуже приємно дивитися. Він чинить опір спокусі впасти в кліше зі смертями, і кожна з них здається добре зробленою", – пишуть користувачі.

Раніше Фокус писав, чим запам'ятався другий сезон серіалу "Гра в кальмара".