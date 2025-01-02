"Поприветствуйте Чхоль Су": вышел тизер третьего сезона "Игры в кальмара" (видео)

Создатели шоу сообщают о выходе третьего сезона в 2025 году. Режиссер Хван Дон Хёк говорит, что он должен стать финальным.

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Второй сезон южнокорейского веб-сериала "Игра в кальмара" стартовал на платформе Netflix 26 декабря. Создатели проекта уже объявили о выходе в 2025 году третьего сезона самого популярного в истории Netflix триллера. Платформа опубликовала тизер 1 января на официальной странице на YouTube.

"Все поздоровайтесь с Чхоль Су. "Игра в кальмара 3" выходит в 2025 году", — сообщили в Netflix.

Дату релиза третьего сезона в компании не называют, однако один из пользователей сети X (ранее — Twitter) утверждает, что на канале Netflix Korea в YouTube случайно опубликовали видео с датой релиза. Ролик удалили с канала, однако пользователь уверяет, что успел сделать скриншот даты — 27 июня 2025 года.

Пользователь сети X говорит, что Netflix планирует релиз третьего сезона на 27 июня 2025 года Фото: Скриншот В сети утверждают, что на канале Netflix Korea публиковали дату релиза "Игры в кальмара 3" Фото: Скриншот

Напомним, 28 декабря режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк рассказал, когда выйдет третий сезон сериала. Он отмечал, что третий сезон шоу станет финальным, а выход планируется ориентировочно на лето или осень 2025 года.

27 декабря Фокус собрал отзывы критиков и зрителей на "Игру в кальмара 2" от Netflix. Новый сезон популярного южнокорейского шоу был одним из самых ожидаемых в 2024 году, однако после выхода первых серий мнения критиков и зрителей разнились: от восхищения продолжением любимой истории до разочарования слабостью сюжета по сравнению с первым сезоном и повторением тех же архетипов.