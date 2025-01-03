Компания Netflix Korea случайно показала дату выхода 3 сезона "Игры в кальмара" (фото)

Дата выхода 3 сезона "Игры в кальмара" скрывалась в описании, сделанном корейскими иероглифами. На скриншотах, сделанных зрителями, заметили арабские цифры, которые раскрыли секрет Netflix.

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На YouTube-канале Netflix Korean разместили тизер 3 сезона телесериала"Игра в кальмара". В новом сезоне зрители узнают, чем закончится смертельная игра и выживет ли главный герой. В описании тизера случайно появилась дата выхода финишных серий. Скрины, которые успели сделать подписчики, показывают, что осталось ждать не долго — всего лишь полгода. О возможном открытии тайной информации Netflix говорится в заметке издания Hollywood Handle в соцсети X (Twitter).

Сообщение со скриншотом-доказательством появилось в сети 1 января, в тот же день, когда Netflix Korean опубликовала тизер 3 сезона "Игра в кальмара". На скриншоте видим текст на корейском языке. Впрочем, между иероглифами заметны два числа — 6 и 27. На основе этого сделали вывод, что новые серии выйдут в эфир 27 июня 2025 года.

Игра в кальмара — дата 3 сезона Фото: Твиттер The Hollywood Handle

Компания Netflix и Netflix Korea официально не подтверждали, что дата, которую вытащили из скриншота, соответствует действительности. На YouTube-канале корейского филиала нет видео с разоблачительным описанием: его, вероятно, удалили.

Игра в кальмара — тизер 3 сезона

Фокус писал об анонсе 3 сезона "Игры в кальмара", опубликованном Netflix 1 января. Тизер длится 16 секунд и в нем не показывают каких-то событий из новых серий. В декабре 2024 года режиссер и сценарист Хван Дон Хёк рассказал о планах. По его словам, сезон, последние серии которого выйдут в 2025 году, станет завершающим — истории героев окончатся. Тогда же он сказал, что возможная дата выхода — либо лето, либо осень.

Отметим, 26 декабря началась трансляция 2 сезона "Игры в кальмара". Зрители вновь увидели главного героя — Ли Чон Че, которому удалось выжить и даже выиграть деньги. В первом сезоне зрителям показали, как 456 человек соревновались за приз — 38,5 млн долл. При этом организаторы убивали участников, которые не прошли каждый раз новые испытания.

Главная тема новых серий — стремление Ли Чон Че полностью уничтожить смертельную игру. Вместе с единомышленниками он проникает на остров, на котором действуют преступники, но не как разоблачитель, а как рядовой игрок, который в любой момент может проиграть и погибнуть. Приключения второго сезона продолжаются семь серий, а в третьем, как ожидается, будет еще шесть.

Напоминаем, Фокус собрал мнения зрителей и экспертов о впечатлениях от второго сезона "Игры в кальмара".