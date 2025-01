Другий сезон "Гри в кальмара" побив рекорди Netflix

Другий сезон серіалу "Гра в кальмара" продовжує тріумфувати на Netflix, утримуючи перше місце у рейтингу неангломовних шоу в 91 країні та ставши одним із найпопулярніших проєктів у історії платформи. Успіх серіалу також відродив інтерес до корейської музики 80-х.

Другий сезон серіалу "Гра в кальмара" вже другий тиждень поспіль очолює рейтинг найпопулярніших неангломовних шоу на Netflix у 91 країні. Таку інформацію повідомляє корейська агенція Yonhap.

З моменту прем'єри 26 грудня дорама зібрала 126,2 мільйона переглядів за 11 днів, ставши однією з найуспішніших серіалів в історії платформи. Зараз другий сезон займає друге місце серед усіх неангломовних проєктів Netflix.

Популярність серіалу також сприяла зростанню уваги до першого сезону, який піднявся на друге місце в рейтингу неангломовних серіалів, набравши 13,6 мільйона переглядів за тиждень.

Успіх шоу також вплинув на популярність корейської музики, яка звучить у серіалі. Однією з таких пісень стала культова композиція 80-х років "To You" (그대에게) в виконанні Шіна Хечола, лідера рок-гурту N.E.X.T. Трек репера Яна Донкина (YDG) "Bolo" став хітом, очоливши к-поп-чарти iTunes у Великій Британії, Канаді та Індії, а також увійшов до трійки лідерів у Франції, США та Німеччині. На Spotify пісня стала лідером вірусних чартів Швейцарії, посіла 3 місце в Німеччині та 4 — у Франції.

Зауважимо, що перший сезон "Гри в кальмара" став найпопулярнішим серіалом в історії Netflix, здобувши шість премій "Еммі", зокрема за головну роль Лі Чжон Чже. Крім того, стримінгова платформа випустила реаліті-шоу за мотивами серіалу, де 456 учасників змагалися за головний приз у $4,56 мільйона.

