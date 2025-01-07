Реальна "Гра в кальмара": творці серіалу взяли за основу історію справжнього концтабору (фото, відео)

Творці серіалу заперечують будь-які запозичення у серіалі з історією концтабору "Притулок братів". Однак творець і сценарист серіалу Хван Дон Хьок відзначив, що передісторія головного героя була взята на основі реальних подій.

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Всесвітньо популярний серіал "Гра в кальмара" залишається одним з найпопулярніших на сервісі Netflix. Після виходу другого сезону в соцмережах знову почали активно обговорювати дивовижну схожість низки подій у серіалі з історіями про сумнозвісний концтабір "Притулок братів", який функціонував у Південній Кореї майже 30 років, повідомляє британське видання Metro.

Журналісти пишуть, що цей трудовий табір став відомим як "корейський Аушвіц" через жахливі порушення прав людини та вчинені там злочини. Усі ув'язнені фактично були заручниками, яких піддавали тортурам, сексуальному насиллю, примушували вживати психотропні речовини та втягували в такі звані "ігри".

Табір "Прибуток братів" почав функціонувати на початку 1960 року і розташовувався біля міста Пусан. Він був один з 36 подібних місць по всій країні, яку авторитарна військова влада Південної Кореї використовувала як "проєкт очищення" міст від бідності, жебрацтва та злочинності.

Панорамний знімок табору "Прихисток братів" у Пусані (фото: відкриті джерела)

BBC додає, що найчастіше туди запроторювали людей з психічними хворобами, бездомних, інвалідів, дітей-сиріт, а також людей, яких затримували під час поліцейських рейдів за порушення комендантської години. Утримувані змушені були тяжко працювати на 20 фабриках без нормального режиму та сну, а за будь-які проступки їх піддавали тортурам.

В'язні табору на роботі, світлина 1980-хх років (фото: Brothers Home Welfare Center Incident Countermeasures Committee)

Протягом 1975-1986 років у документах керівництва табору було вказано, що за час роботи табору загинуло 513 в'язнів. Водночас незалежні дослідники кажуть, що ці цифри значно вищі — значну кількість загиблих ховали в таємних місцях, кремували або позбавлялися тіл за допомогою розчинення у кислоті.

В'язні табору "Прихисток братів", знімок початку 1980-х (фото: Brothers Home Welfare Center Incident Countermeasures Committee)

В'язні табору у синіх спортивних костюмах (фото: Brothers Home Welfare Center Incident Countermeasures Committee)

Громадські організації та юристи намагалися протягом багатьох років отримати доступ до табору. Низка очевидців повідомляла правоохоронцям про те, що насправді відбувалося за стінами цього "звичайного табору".

Лише в 1988 році місцевий прокурор в Пусані розпочав розслідування щодо діяльності адміністрації у таборі "Притулок братів". Саме за результатами виявлених порушень та десятків свідчень, табір було остаточно закрито та розпущено.

Згодом у Південній Кореї проводили розслідування з метою притягнути до відповідальності всіх причетних. Лише директор табору Пак Ин Гин отримав покарання у вигляді двох з половиною років позбавлення волі за факт корупції.

Враховуючи чисельні закиди на адресу творців серіалу "Гра в Кальмара", сценарист і творець проєкту Хван Дон Хьок ніколи не говорив, що їхня драма була створена на основі реальних подій у таборі "Притулок братів". Він казав, що історія Сон Гі Хуна, головного героя серіалу, навіяна реальними подіями — коли той після звільнення роботи став ігроманом і заборгував значну суму, що змусило того у відчаї долучитися до гри.

Сам творець серіалу каже, що історія з бунтом в другому сезоні має пряму відсилку до подій 2009 року, коли на заводі Ssangyong звільнити понад 2600 робітників, що призвело до масових заворушень та бунту з сутичками проти поліцейських сил.

"[Цими подіями] я хотів показати, що будь-яка звичайна людина середнього класу у світі, в якому ми живемо сьогодні, може раптово впасти на соціальне дно з вершин", — заявив творець серіалу Хван Дон Хьок.

Нагадаємо, Фокус писав, що творець "Гри в кальмара" розповів, коли вийде третій сезон серіалу. Режисер і сценарист серіалу Хван Дон Хьок каже, що третій сезон вийде вже незабаром. Творець проєкту розповів, що саме чекатиме на Гі Хуна та яких внутрішніх змін зазнає головний герой.

Також повідомлялося, компанія Netflix Korea випадково показала дату виходу 3 сезону "Гри в кальмара". Дата виходу 3 сезону "Гри в кальмара" ховалась в описі, зробленому корейськими ієрогліфами. На скриншотах, зроблених глядачами, помітили арабські цифри, які розкрили секрет Netflix.