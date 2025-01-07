Реальная "Игра в кальмара": создатели сериала взяли за основу историю настоящего концлагеря (фото, видео)

Создатели сериала отрицают любые заимствования в сериале с историей концлагеря "Приют братьев". Однако создатель и сценарист сериала Хван Дон Хёк отметил, что предыстория главного героя была взята на основе реальных событий.

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Всемирно популярный сериал "Игра в кальмара" остается одним из самых популярных на сервисе Netflix. После выхода второго сезона в соцсетях снова начали активно обсуждать удивительное сходство ряда событий в сериале с историями о печально известном концлагере "Приют братьев", который функционировал в Южной Корее почти 30 лет, сообщает британское издание Metro.

Журналисты пишут, что этот трудовой лагерь стал известным как "корейский Аушвиц" из-за ужасных нарушений прав человека и совершенных там преступлений. Все заключенные фактически были заложниками, которых подвергали пыткам, сексуальному насилию, заставляли употреблять психотропные вещества и втягивали в так называемые "игры".

Лагерь "Прибыль братьев" начал функционировать в начале 1960 года и располагался возле города Пусан. Он был один из 36 подобных мест по всей стране, которую авторитарная военная власть Южной Кореи использовала как "проект очистки" городов от бедности, попрошайничества и преступности.

Панорамный снимок лагеря "Приют братьев" в Пусане (фото: открытые источники)

BBC добавляет, что чаще всего туда отправляли людей с психическими болезнями, бездомных, инвалидов, детей-сирот, а также людей, которых задерживали во время полицейских рейдов за нарушение комендантского часа. Удерживаемые вынуждены были тяжело работать на 20 фабриках без нормального режима и сна, а за любые проступки их подвергали пыткам.

Заключенные лагеря на работе, фотография 1980-хх годов (фото: Brothers Home Welfare Center Incident Countermeasures Committee)

В течение 1975-1986 года в документах руководства было указано, что за время работы лагеря погибло 513 заключенных. В то же время независимые исследователи говорят, что эти цифры значительно выше — значительное количество погибших хоронили в тайных местах, кремировали или избавлялись с помощью растворения в кислоте.

Заключенные лагеря "Приют братьев", снимок начала 1980-х (фото: Brothers Home Welfare Center Incident Countermeasures Committee)

Заключенные лагеря в синих спортивных костюмах (фото: Brothers Home Welfare Center Incident Countermeasures Committee)

Общественные организации и юристы пытались в течение многих лет получить доступ к лагерю. Ряд очевидцев сообщали правоохранителям о том, что на самом деле происходило за стенами этого "обычного лагеря".

Только в 1988 году местный прокурор в Пусане начал расследование деятельности администрации в лагере "Приют братьев". Именно по результатам выявленных нарушений и десятков свидетельств, лагерь был окончательно закрыт и распущен.

Впоследствии в Южной Корее проводили расследование с целью привлечь к ответственности всех причастных. Только директор лагеря Пак Ын Гин получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы за факт коррупции.

Учитывая многочисленные упреки в адрес создателей сериала "Игра в Кальмара", сценарист и создатель проекта Хван Дон Хёк никогда не говорил, что их драма была создана на основе реальных событий в лагере "Приют братьев". Он говорил, что история Сон Ги Хуна, главного героя сериала, навеяна реальными событиями — когда тот после увольнения с работы стал игроманом и задолжал значительную сумму, что заставило того в отчаянии включиться в игру.

Сам создатель сериала говорит, что история с бунтом во втором сезоне имеет прямую отсылку к событиям 2009 года, когда на заводе Ssangyong уволили более 2600 рабочих, что привело к массовым беспорядкам и бунту со столкновениями против полицейских сил.

"[Этими событиями] я хотел показать, что любой обычный человек среднего класса в мире, в котором мы живем сегодня, может внезапно упасть на социальное дно с вершин", — заявил создатель сериала Хван Дон Хёк.

Напомним, Фокус писал, что создатель "Игры в кальмара" рассказал, когда выйдет третий сезон сериала. Режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хёк говорит, что третий сезон выйдет уже вскоре. Создатель проекта рассказал, что именно будет ждать Ги Хуна и какие внутренние изменения претерпит главный герой.

Также сообщалось, компания Netflix Korea случайно показала дату выхода 3 сезона "Игры в кальмара". Дата выхода 3 сезона "Игры в кальмара" скрывалась в описании, сделанном корейскими иероглифами. На скриншотах, сделанных зрителями, заметили арабские цифры, которые раскрыли секрет Netflix.