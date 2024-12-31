Переплутав постер: зірка "Гри в кальмара" потрапив у пікантний скандал (фото)

Через помилку Пак Сон Хун може зазнати серйозних репутаційних втрат. Деякі фанати вже закликають бойкотувати новий серіал з його участю.

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39-річний південнокорейський актор Пак Сон Хун зазнав критики після того, як випадково опублікував на своїй сторінці в Instagram обкладинку DVD з порнофільмом, пише Korea JoongAng Daily.

Фільм під назвою "Гра кальмарів" – це китайська пародія з рейтингом Х на серіал "Гра в кальмара", в якій є безліч відвертих сцен сексу, включно з імітацією зґвалтування.

Пак Сон Хун, який грає трансгендерного персонажа Хен Чжу в другому сезоні антиутопічної драми "Гра в кальмара", своїм вчинком обурив користувачів соцмереж. На його сторінку підписані майже два мільйони людей, і далеко не всі зрозуміли, що це все вийшло випадково.

Пак Сон Хун, усвідомивши помилку, видалив сторіс, однак скрін уже розлетівся мережею Фото: boxabum/instagram

Помітивши помилку, актор одразу ж видалив пост і змусив своє агентство випустити публічну заяву з приводу інциденту.

"Актор Пак випадково опублікував зображення, яке він отримав в особистому повідомленні, помилково натиснувши не на ту кнопку", — йдеться в заяві BH Entertainment. Представники зірки підкреслили, що Сон Хун був "шокований" тим, що сталося.

"Він глибоко шкодує про те, що зробив таку помилку за цих обставин, і обіцяє бути особливо обережним, щоб це не повторилося", — додали вони.

Інцидент викликав широку негативну реакцію в його рідній країні Південній Кореї, особливо через екстремальний характер фільму.

Пак Сон Хун в образі своєї героїні Хен Чжу

За останні кілька років Сон Хун став зіркою першої величини в країні завдяки ролям у таких корейських драмах, як "Слава" і "Меморіст". На його рахунку — роль у мелодрамі "Королева сліз", яка наразі є найпопулярнішим корейським серіалом, що переглядається на Netflix у 2024-му.

Незабаром він почне зйомки в романтичному комедійному серіалі "Шеф-кухар тирана" разом із популярною акторкою і зіркою K-pop Ім Юна. Режисером серіалу стане Чан Те Ю, який стояв за однією з найуспішніших корейських драм усіх часів "Моє кохання і зірки". Однак через його нинішній скандал деякі фанати в Кореї вже погрожують бойкотувати серіал.

Попри суперечки, Сон Хун отримав схвальні відгуки за свою роль трансгендерної жінки в другому сезоні "Гри кальмарів". Крім таких шанованих південнокорейських акторів, як Сон Хун і Лі Бен Хун, у продовженні популярного серіалу знялося також кілька зірок K-pop.

Раніше Фокус писав, чи варто дивитися другий сезон "Гри в кальмара", і що про нього думають критики.