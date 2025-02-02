Померла акторка серіалу "Гра в кальмара 2" та фільму "Потяг до Пусана": подробиці (фото)

Лі Джу Сіль діагностували 3 стадію раку молочної залози у 1993 році. За понад 13 років лікування їй вдалося вийти в ремісію, та близько 3 місяців тому лікарі знову озвучили невтішний діагноз.

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Відома корейська актриса Лі Джу Сіль, яка зіграла у другому сезоні популярного південнокорейського вебсеріалу Netflix "Гра в кальмара", померла 2 лютого у віці 80 років після тривалої боротьби з онкологією, повідомляє Koreaboo.

Акторка померла о 10:20 у своєму будинку в південнокорейському місті Уіджонбу. Відкриті для відвідування похорони в лікарні Shinchon Severance розпочнуться 3 лютого, остання служба запланована на 5 лютого.

Минулого року Лі Джу Соль розповіла журналістами, що у 1993 році в неї діагностували рак молочної залози 3 стадії, пише таблоїд The Sun. Лікарі давали їй небагато часу, але після 13 років лікування вона змогла вийти в ремісію. Близько трьох місяців тому її стан здоров'я знову погіршився, і після обстеження в лікарні їй озвучили діагноз: рак шлунку.

Останньою знаменитою роллю Лі стала Пак Мал Сун, матір Хван Джун Хо і мачуха Хван Ін Хо в довгоочікуваному серіалі "Гра в кальмара 2" від Netflix.

Лі Джу Сіль у ролі Пак Мал Сун в серіалі "Гра в кальмара 2" Фото: Скрин відео

Померла акторка "Гри в Кальмара" Лі Джу Сіль: що про неї відомо

Лі народилася у 1944 році. Як молода театральна актриса вона дебютувала у 1964 році та прославилася на театральній сцені Південної Кореї у 1970-х та 80-х роках,

Першу популярність їй принесли ролі в класичних постановках п'єс "Смерть комівояжера" та "Макбет". Працювати в індустрії телебачення та кіно почала у 1965 році, опановуючи спеціальність акторки озвучування у південнокорейській телерадіокомпанії Taegu Broadcasting Corporation.

Окрім "Гри в кальмара", Лі також відома за ролями у фільмах "Сільський щоденник" 1980 року та "Потяг до Пусана" 2016 року.

Вже під час боротьби з раком грудей Лі Джу Сіль здобувала вищу освіту в університеті Вонкван. З 2010 року вона мала ступінь доктора охорони здоров'я.

Акторка серіалу "Гра в кальмара" та фільму "Потяг до Пусана" Лі Джу Сіль Фото: X / soompi

Нагадаємо, 30 січня стримінговий сервіс Netflix опублікував кадри 3 сезону "Гри в кальмара" та офіційно назвав дату виходу.

Також 30 січня ЗМІ повідомляли про смерть попдіви Маріанни Фейтфулл, співачки й акторки, колишньої дівчини Міка Джаггера з "The Rolling Stones".