Аналог гри з серіалу "Гра в кальмара": у мережі показали давню розвагу українців (відео)

Наші бабусі і дідусі грали у крем'яхи або камінці. Це гра з невеликими круглими камінцями на спритність і координацію.

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Після хвилі популярності другого сезону серіалу "Гра в кальмара", українці звернули увагу на одну з ігор. Йдеться про корейську гру ґонґі, яка має багато спільного з українською грою в крем'яхи, відому нашим предкам. Ідею про схожість цих ігор висловила блогерка під ніком odrabook у TikTok.

Вона зазначила, що у крем'яхи грали ще наші бабусі й дідусі.

Гра в крем'яхи: що про неї відомо

Крем'яхи — це давня гра, у яку традиційно грали дівчата. Кожен учасник повинен мати десять камінців або круглих черепочків. Один із них має відрізнятися з-поміж інших кольором.

Правила гри досить прості: гравець підкидає камінчики вгору й ловить їх руками у тому місці, де вони мали б впасти. Якщо кількість упійманих камінців непарна, один з них відкладають, а решту гравець підкидає знову. Якщо не вдасться спіймати жодного камінця, то хід разом з камінцями переходить до іншого гравця. Коли всі камінці розійдуться по руках, підраховують, кому скільки дісталося. Перемагає той, хто набирає найбільше камінців..

Нагадаємо, другий сезон серіалу "Гра в кальмара" вже другий тиждень поспіль очолює рейтинг найпопулярніших неангломовних шоу на Netflix у 91 країн.

Netflix Korean випадково показала дату виходу третього сезону "Гри в кальмара".