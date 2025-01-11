Аналог игры из сериала "Игра в кальмара": в сети показали древнее развлечение украинцев (видео)

Наши бабушки и дедушки играли в кремневики или камешки. Это игра с небольшими круглыми камешками на ловкость и координацию.

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После волны популярности второго сезона сериала "Игра в кальмара", украинцы обратили внимание на одну из игр. Речь идет о корейской игре гонги, которая имеет много общего с украинской игрой в кремьяхи, известной нашим предкам. Идею о сходстве этих игр высказала блогерша под ником odrabook в TikTok.

Она отметила, что в кремьяхи играли еще наши бабушки и дедушки.

Игра в кремневики: что о ней известно

Кремьяхи — это древняя игра, в которую традиционно играли девушки. Каждый участник должен иметь десять камней или круглых черепочков. Один из них должен отличаться от других цветом.

Правила игры довольно просты: игрок подбрасывает камешки вверх и ловит их руками в том месте, где они должны были бы упасть. Если количество пойманных камешков нечетное, один из них откладывают, а остальные игрок подбрасывает снова. Если не удастся поймать ни одного камешка, то ход вместе с камешками переходит к другому игроку. Когда все камешки разойдутся по рукам, подсчитывают, кому сколько досталось. Побеждает тот, кто набирает больше всего камешков.

Напомним, второй сезон сериала "Игра в кальмара" уже вторую неделю подряд возглавляет рейтинг самых популярных неанглоязычных шоу на Netflix в 91 стране.

Netflix Korean случайно показала дату выхода третьего сезона "Игры в кальмара".