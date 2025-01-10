Як оператор зіпсував фінал "Гри в кальмара": помилка, яка вразила фанів

Другий сезон популярного серіалу "Гра в кальмара" не тільки вразив глядачів своїм незабутнім фіналом, але й став об’єктом уваги через несподіваний кіноляп. Оператор, який випадково потрапив у кадр, став зіркою цієї помилки, що вже обговорюється в мережі.

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У світі кіно та серіалів ляпи часто стають настільки несподіваними, що залишаються в пам’яті глядачів навіть довше за сам сюжет. "Гра в кальмара", відома своєю напруженою драмою та непередбачуваними поворотами, знову привернула увагу через несподівану кіноляпу у фінальному епізоді другого сезону. Користувач Twitter опублікував ролик, в якому наголошує на помилці, що трапилася в останньому епізоді другого сезону "Гри в кальмара".

Несподіваний "гість" у кадрі: оператор став зіркою

На 22-й хвилині останнього епізоду, коли інтрига досягає свого піку, уважні глядачі помітили, що в кадрі з'являється особа, яка не мала б бути там. Це виявився оператор, який випадково потрапив у кадр під час зйомок сцени в громадському приміщенні. Фанати серіалу з гумором зазначають, що цей несподіваний "гість" надає новий вимір сцені, незважаючи на те, що його роль була далека від запланованої.

"Такі моменти нагадують нам, що навіть у найкращих проєктах можуть траплятися помилки, але це робить їх більш людяними", — зазначає один із фанатів у соціальних мережах.

Порівняння з іншими відомими ляпами: спадщина "Гри престолів"

Цей інцидент нагадав глядачам про інші відомі кіноляпи, наприклад, стакан Starbucks у фінальному сезоні "Гри престолів" або сучасні літаки у кадрах "Гладіатора". Подібні помилки стали своєрідними знаками, додаючи гумор і інтригу до знайомих сцен.

Другий сезон "Гри в кальмара" вже отримав змішані відгуки, але встановив рекорд за швидкістю набору переглядів на Netflix. Незважаючи на відкритий фінал і обмежену кількість епізодів, шоу знову привернуло увагу завдяки цьому несподіваному моменту. Глядачі з нетерпінням чекають третій сезон, який обіцяє більше загадок і, можливо, ще кілька сюрпризів на зразок цього.

Нагадаємо, раніше ми писали, що творець серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хьок поділився новими подробицями про третій сезон, який готується до виходу. Режисер і сценарист підтвердив, що третій сезон буде випущений найближчим часом і розповів, що чекає на Гі Хуна, а також які внутрішні зміни очікують головного героя.

Не так давно компанія Netflix Korea випадково розкрила дату виходу 3 сезону через опис у корейських ієрогліфах. У скріншотах, зроблених глядачами, були помічені арабські цифри, що привели до розгадки, коли саме з’явиться новий сезон "Гри в кальмара".