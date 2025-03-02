Чоловік став найбагатшою людиною на планеті завдяки елементарній помилці: як це сталося

Помилка була допущена двома співробітниками банку: одним, який здійснював платіж, та іншим, який мав перевірити транзакцію.

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Нью-йоркський банк Citigroup помилково зарахував клієнту 81 трильйон доларів замість 280. Для порівняння: ринкова вартість всієї цієї установи становить близько 149 мільярдів доларів. Через кілька годин транзакцію скасували, пославшись на операційні проблеми. Про цей випадок пише видання Financial Times.

Зазначається, що прикра помилка сталася у квітні минулого року і була допущена двома співробітниками: одним, який здійснював платіж, та іншим, який мав перевірити транзакцію. Помилку виявили лише через півтори години, після цього транзакцію остаточно скасували.

У заяві, надісланій електронною поштою, банк повідомив інформаційному агентству Reuters, що його "контролери" негайно виявили технічний збій в записі між двома рахунками й зупинили операцію. Про помилку відразу повідомили Федеральну резервну систему та Управління грошового обігу (OCC).

Згідно з внутрішнім звітом, торік Citigroup мав 10 промахів на суму 1 мільярд доларів. Керівництво установи відмовляється коментувати цю інформацію. Однак минулого місяця фінансовий директор Марк Мейсон заявив, що Citigroup витрачає більше коштів задля розв'язання проблем з дотриманням вимог законодавства. Він мав на увазі регуляторні штрафи за управління ризиками та управління даними.

Цікаво, що у липні минулого року цей банк оштрафували на 136 мільйонів доларів за недостатній прогрес у вирішенні вищезгаданих недоліків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 39-річну мільйонерку Бернадетт Джой, ведучу подкасту Crush Your Money Goals, яка десятиліття працювала HR-менеджеркою. За цей час вона виробила три головні звички, які допомогли їй розвивати сильні сторони, накопичувати капітал і досягати значних висот.

А от колишній банківський працівник із Великої Британії, Кріс Бан, у 21 рік втратив роботу, але не здався. Він вирішив більше ніколи не працювати "на когось" і став мільйонером, побудувавши власний шлях до фінансової незалежності.