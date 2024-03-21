Кому поставили не там: подружжя прокинулось з мільйонами на банківському рахунку (фото)

Пара зателефонувала своєму фінансовому консультанту, щоб отримати готівку, та з’ясувала всі деталі курйозної помилки.

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56-річний Річард та його 54-річна дружина Жаклін Уорнок зі Шотландії ненадовго розбагатіли на мільйони фунтів стерлінгів через прикру банківську помилку. Про їхню історію написало видання Daily Record.

Подружжя має інвестиційні рахунки в компанії Abrdn, відкриті ще 5 років тому для самофінансування пенсії. Одного ранку, перевіривши свій баланс, пара помітила, що загальна сума значно зросла до 8,3 мільйона фунтів на рахунку Річарда та до 2,5 мільйона на рахунку Жаклін.

Спочатку шотландці припустили, що сталася помилка, але намагалися не поспішати з висновками. Вони навіть почали мріяти про те, як можна витратити свої колосальні статки.

"Протягом кількох годин думав, що це може бути правдою і ми справді виграли джекпот. Була версія, що одна з наших інвестицій різко зросла в ціні за одну ніч, як це буває на фондовому ринку", — пояснює чоловік.

Перевіривши свій баланс, пара помітила, що загальна сума значно зросла до 8,3 мільйона фунтів на рахунку Річарда та до 2,5 мільйона на рахунку Жаклін Фото: Supplied Перевіривши свій баланс, пара помітила, що загальна сума значно зросла до 8,3 мільйона фунтів на рахунку Річарда та до 2,5 мільйона на рахунку Жаклін Фото: Supplied

Проте у статусі мільйонерів вони були недовго. Коли подружжя зателефонувало своєму фінансовому консультанту, щоб отримати готівку, то з'ясувалося, що сталась технічна ІТ-помилка: на їхніх акціях невірно відображався десятковий знак.

"Коли почув про помилку, моє серце розірвалось, бо я дуже розраховував на ці гроші!" — зі смутком каже Річард.

Згодом компанія Abrdn внесла корективи, і баланс на рахунку Уорноків опинився на попередньому рівні — близько 500 тисяч фунтів.

Подружжя навіть почало мріяти про те, як можна витратити колосальні статки Фото: Supplied

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 21-річного блогера Джейкоба Шаллінора із Великої Британії, який вже в 19 років став доларовим мільйонером завдяки власному онлайн-бізнесу, а зараз його статки сягають 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, 80-річний Хайнц Б. з Дармштадта (Німеччина) живе як безхатько, попри те, що має мільйонні статки та елітну нерухомість. Чоловік харчується їжею, знайденою у смітті, та носить зношений одяг.