Жебрак, який збирає сміття та одягається у дрантя, виявився мільйонером (фото)

Щомісяця німець отримує 3600 євро пенсії, проте майже всі гроші відкладає, адже його єдині витрати – це 5 євро на їжу та інтернет для ноутбука.

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80-річний Хайнц Б. з Дармштадта (Німеччина) живе як безхатько, попри те, що має мільйонні статки та елітну нерухомість. Чоловік харчується їжею, знайденою у смітті, та носить зношений одяг. Про це пише видання Bild.

Хайнц вперше привернув увагу журналістів у 2021 році, коли стало відомо про його багатство. Крім 7 будинків та 2 квартир, у німця лежало понад півмільйона євро на банківському рахунку. Нещодавно він вирішив витратити ці кошти на придбання ще одного житла за 700 тисяч євро.

Цікаво, що мільйонер намагається купувати об’єкти нерухомості у своєму районі, аби мати змогу дістатися туди на велосипеді й власноруч робити ремонти, якщо буде потреба.

80-річний Хайнц Б. з Дармштадта живе як безхатько. Фото: Jürgen Mahnke

"Майстри здирають 55 євро за пів години ремонту", – каже Хайнц й додає, що більшість його будинків навіть не здається в оренду, оскільки це не покриває витрат на їхнє утримання.

Інженер-електрик на пенсії стверджує, що завжди був ощадливим, тому звик жити дуже аскетично.

"Люди викидають стільки їжі, що можна прогодувати цілу родину! Наприклад, купують пачку сосисок, з'їдають одну, а решту просто викидають у смітник. Можливо, я куплю трохи олії для смаження, якщо вона закінчиться, але більшу частину харчів знаходжу саме у баках", – розповідає він.

Інженер-електрик на пенсії стверджує, що завжди був ощадливим, тому звик жити дуже аскетично. Фото: Jürgen Mahnke Інженер-електрик на пенсії стверджує, що завжди був ощадливим, тому звик жити дуже аскетично. Фото: Jürgen Mahnke

Щомісяця німець отримує 3600 євро пенсії, проте майже всі гроші відкладає, адже його єдині витрати – це 5 євро на їжу та інтернет для ноутбука. Про мобільний телефон не може бути й мови, бо це "надто дорого".

Більшість свого часу мільйонер проводить, збираючи речі зі смітників та обмінюючи їх на їжу в сусідів.

Оскільки у Хайнца немає близьких родичів, він розглядає можливість заповісти частину майна людям, які орендують у нього житло.

Щомісяця німець отримує 3600 євро пенсії, проте майже всі гроші відкладає, адже його єдині витрати – це 5 євро на їжу та інтернет для ноутбука. Фото: Jürgen Mahnke

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як колишній кокаїновий наркоман Річард Ронсеро з Единбурга зібрав 92 тисячі євро у межах своєї благодійної акції. Чоловік по черзі спить на вулицях найбільших міст Великої Британії, щоб привернути увагу суспільства до проблеми безпритульних та наркозалежних.

Крім того, фотограф із Великої Британії поділилася знімками з покинутого особняка мільйонера, залишеного гнити після того, як його власник зник лише за кілька годин.