Кинули все: покинутий особняк мільйонера розграбували і залишили гнити (фото)

Бізнесмен Афанасіос Тахмінціс прожив у розкішному будинку майже два десятиліття зі своєю дружиною і п'ятьма дітьми, перш ніж вони залишили житло із загадкових причин у 2017 році.

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Фотограф із Великої Британії поділилася знімками з покинутого особняка мільйонера, залишеного гнити після того, як його власник зник лише за кілька годин. Про цю історію згадує The Sun.

Про стан величезного особняка з вісьмома спальнями поблизу Кінгс-Ленглі в Гартфордширі (Англія) вперше стало відомо ще 2020 року після того, як моторошні кадри показали в мережі. Пізніше британське видання з'ясувало, що покинутий будинок належав грецькому магнату нерухомості Афанасіосу Тахмінцісу.

Його шурин Гордон Мейклджон розповів тоді журналістам, що підприємець вів настільки загадкове життя, що він не знав, чим саме він займається. Однак, попри це, рідні часто бачили пачки грошей у його розкішному житлі.

Тахмінціс, як стверджує його сім'я, вів спосіб життя мільйонера завдяки своїм інвестиціям у "нерухомість", тому вони ніколи не бачили, щоб він виходив на роботу. Через 2 роки фотограф зробила нові знімки, що показують подальший занепад розкішного в минулому особняка, який колись був житлом мрії.

Будівля з вісьмома спальнями розташована в Хартфордширі (Англія) Фото: Afraid Of The Dark Paranormal/Facebook Усередині збереглося ціле піаніно Фото: Afraid Of The Dark Paranormal/Facebook

Фотографка, яка веде сторінку у Facebook Afraid Of The Dark Paranormal, розповіла, що змогла побувати в особняку разом із приятелем.

"При в'їзді ми намагалися поводитися дуже тихо. Ми не хотіли засмучувати місцевих жителів. Трава і територія зовні сильно заросли, а в саду завелися тварини й дика природа", — сказала вона.

За словами жінки, було очевидно, що будинок не обслуговували протягом дуже тривалого часу, і вони змогли увійти в нього через відчинені двері.

"Це було дуже дивне відчуття. Будинок виглядає так, ніби його перевернули догори дном або недбалі вандали, або хтось щось шукав. Всередині будинок був вимазаний фарбою, всі прикраси розбиті, а всі предмети меблів також зазнали жорстокого поводження", — додала вона.

Територія зовні сильно заросла травою Фото: Afraid Of The Dark Paranormal/Facebook В одному з проходів весело "моторошна" коктейльна сукня Фото: Afraid Of The Dark Paranormal/Facebook

Як не дивно, за словами дослідниці, деякі цінні речі залишилися в будинку цілими й неушкодженими, як-от красиве піаніно і великий телевізор. Моторошно, що в одному з дверних прорізів досі висить чорна коктейльна сукня, а на підлозі розкидане сміття.

"Нагорі ми відчували, що за нами спостерігають. Ми намагалися поводитися тихо і розглядати всі речі, одночасно роблячи фотографії. Були залишені прекрасні книжкові полиці, деякі з них мали зовсім новий вигляд. Кімнати були повністю розгромлені. Весь одяг був розкиданий по підлозі. Чесно кажучи, в будинку було моторошно. На території не залишилося жодної машини. Але на кожному розі будинку стояли камери", — сказала вона.

По підлозі були розкидані різні речі Фото: Afraid Of The Dark Paranormal/Facebook

Сусіди пана Тахмінціса були спантеличені питанням, чому він і його сім'я так поспішно покинули будинок. Коли міські дослідники вперше зайшли в будинок, вони виявили дизайнерський одяг, повну посудомийну машину і навіть незавершену партію в шахи.

Кілька дорогих автомобілів, зокрема іржавий Bentley, були залишені на вулиці в зарослому саду, хоча, за словами фотографа, відтоді їх було вивезено або вкрадено.

З будинку винесли багато цінних речей Фото: Afraid Of The Dark Paranormal/Facebook Стіни розмалювали вандани Фото: Afraid Of The Dark Paranormal/Facebook

Видання зазначає, що на той час повідомлялося, що магнат з нерухомості купив будинок 1999 року і прожив у ньому майже два десятиліття з дружиною і п'ятьма дітьми. Але 2017 року він раптово поїхав разом із сім'єю, залишивши особняк за 20 миль від центру Лондона просто гнити. Це було дивно, адже містер Тахмінціс, відомий як Танос, за чутками, був настільки стурбований безпекою дорогого будинку, що одного разу приставив до воріт охоронців і тримав доберманів для захисту. Однак коли він залишав свій особняк він не зробив жодних приготувань для захисту своєї власності.

"Я щодня їжджу на коні цією дорогою, і раптом близько трьох років тому я зрозумів, що люди там просто зникли. Спочатку я подумав, що вони кудись поїхали, а потім повернуться, але ніхто не повернувся. Це дуже дивно", — розповів один із сусідів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помітила на старому сімейному знімку таємничу фігуру. Емі Хоурілук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину в спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.