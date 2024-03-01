21-річний хлопець, який так і не закінчив школу, став мільйонером (фото)

Нещодавно Джейкоб вирішив перебратися зі своєю дівчиною до фешенебельного Дубая, аби насолодитися всіма благами розкішного життя.

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21-річний блогер Джейкоб Шаллінор із Великої Британії стверджує, що вже в 19 років став доларовим мільйонером завдяки власному онлайн-бізнесу, а зараз його статки сягають 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Про історію хлопця написало видання The Sun.

У своїх соціальних мережах Джейкоб регулярно ділиться порадами для молоді, як швидко розбагатіти. Хлопець зізнається, що кинув школу ще в 17 років заради власної справи у сфері партнерського маркетингу. Суть цієї бізнес-моделі полягає в отриманні комісійних за просування чужих товарів онлайн: спершу потрібно знайти потрібний продукт, потім розрекламувати його в інтернеті, щоб отримати за це частку прибутку.

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За словами молодого мільйонера, уже за перші 3 місяці він заробив так 100 тисяч фунтів, а за кілька років його доходи виросли в сотні разів.

Нещодавно Джейкоб вирішив перебратися зі своєю дівчиною до фешенебельного Дубая, щоб насолодитися всіма благами розкішного життя. На відео в TikTok блогер хизується просторими апартаментами з величезною ванною кімнатою та панорамним видом на місто.

"Я переїхав із маленького містечка до великого! Ми з Реммі — живий доказ того, що можна досягти чого завгодно, якщо цього сильно бажати", — каже він у кадрі.

В інших своїх роликах Джейкоб позує біля розкішних авто, зокрема Lamborghini та Mercedes, а також демонструє годинник Rolex.

Пости блогера викликали неоднозначну реакцію в мережі. Одні користувачі захоплюються його успіхом, інші вважають, що хлопець приховує правду про свої статки та просто вихваляється.

Нещодавно Джейкоб вирішив перебратися зі своєю дівчиною до фешенебельного Дубая, аби насолодитися всіма благами розкішного життя Фото: TikTok Нещодавно Джейкоб вирішив перебратися зі своєю дівчиною до фешенебельного Дубая, аби насолодитися всіма благами розкішного життя Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мільйонерів із Нью-Йорка (США), які після виходу на пенсію придбали за $2 млн доларів будинок у Дугластоні, щоб забезпечити гідне життя своєму синові Алексу. Проте радісна подія перетворилася на справжній кошмар: як з'ясувалося, у новому помешканні живе невідомий чоловік.

Також ми розповідали про Тайлера Лаудона з Г'юстона, якому було висунуто звинувачення з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) у тому, що він, імовірно, заробив майже 2 мільйони доларів на інсайдерській торгівлі.