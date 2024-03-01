21-летний парень, который так и не закончил школу, стал миллионером (фото)

Недавно Джейкоб решил перебраться со своей девушкой в фешенебельный Дубай, чтобы насладиться всеми благами роскошной жизни.

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21-летний блогер Джейкоб Шаллинор из Великобритании утверждает, что уже в 19 лет стал долларовым миллионером благодаря собственному онлайн-бизнесу, а сейчас его состояние достигает 5 миллионов фунтов стерлингов. Об истории парня написало издание The Sun.

В своих социальных сетях Джейкоб регулярно делится советами для молодежи, как быстро разбогатеть. Парень признается, что бросил школу еще в 17 лет ради собственного дела в сфере партнерского маркетинга. Суть этой бизнес-модели заключается в получении комиссионных за продвижение чужих товаров онлайн: сначала нужно найти нужный продукт, затем разрекламировать его в интернете, чтобы получить за это долю прибыли.

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По словам молодого миллионера, уже за первые 3 месяца он заработал таким образом 100 тысяч фунтов, а за несколько лет его доходы выросли в сотни раз.

Недавно Джейкоб решил перебраться со своей девушкой в фешенебельный Дубай, чтобы насладиться всеми благами роскошной жизни. На видео в TikTok блогер хвастается просторными апартаментами с огромной ванной комнатой и панорамным видом на город.

"Я переехал из маленького городка в большой! Мы с Ремми — живое доказательство того, что можно достичь чего угодно, если этого сильно хотеть", — говорит он в кадре.

В других своих роликах Джейкоб позирует возле роскошных авто, в частности Lamborghini и Mercedes, а также демонстрирует часы Rolex.

Посты блогера вызвали неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи восхищаются его успехом, другие считают, что парень скрывает правду о своем богатстве и просто хвастается.

Недавно Джейкоб решил перебраться со своей девушкой в фешенебельный Дубай, чтобы насладиться всеми благами роскошной жизни. Фото: TikTok Недавно Джейкоб решил перебраться со своей девушкой в фешенебельный Дубай, чтобы насладиться всеми благами роскошной жизни. Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал о миллионерах из Нью-Йорка (США), которые после выхода на пенсию приобрели за $2 млн долларов дом в Дугластоне, чтобы обеспечить достойную жизнь своему сыну Алексу. Однако радостное событие превратилось в настоящий кошмар: как выяснилось, в новом доме живет неизвестный мужчина.

Кроме того, мы рассказывали о Тайлере Лаудоне из Хьюстона, которому было выдвинуто обвинение со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в том, что он, предположительно, заработал почти 2 миллиона долларов на инсайдерской торговле.