Не подумав: мільйонер, який самовільно вирубав сусідські дерева, може втратити своє багатство

Прокуратура вимагає від чоловіка відшкодувати повну вартість заміни рослин, яка може сягати близько 1 мільйона доларів США.

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Американський мільйонер Грант Хейбер з Нью-Джерсі після того, як наказав заради "гарного виду" незаконно зрубати 32 дерева на ділянці свого сусіда, постав перед судом й невдовзі ризикує втратити все багатство. Про це пише видання North Jersey.

За даними слідства, Хейбер найняв майстрів для вирубки дерев на території свого сусіда, Саміха Шинвея, торік у лютому, попередньо не отримавши на це жодних дозволів.

Спочатку він уклав мирову угоду про визнання провини та погодився сплатити штраф у розмірі 13 тисяч доларів, однак тепер прокуратура вимагає від нього відшкодувати повну вартість заміни зрубаних дерев, яка може сягати близько 1 мільйона доларів США.

Шинвей розповідає, що був шокований, коли минулого року побачив бригаду робітників, яка вирубувала дерева на його ділянці. Фото: James Keivom

"Безумовно, мова йде про величезні штрафи, але вони бліднуть на тлі потенційних позовів про відшкодування, які наближаються до семизначних цифр", – пояснив прокурор Кім Кассар.

Сам Шинвей розповідає, що був шокований, коли минулого року побачив бригаду робітників, яка вирубувала дерева на його ділянці.

"Коли я повернувся додому, то почув звук бензопил і побачив подрібнювач гілок. Четверо невідомих чоловіків зрізали дерева на моїй ділянці, а також на ділянці мого двоюрідного брата", – згадує він.

Потерпілий заявив, що ніколи не буде повністю задоволений санкціями проти Хейбера.

"Я використовую аналогію: якщо ви наймаєте когось вбити людину, ви несете таку ж відповідальність, як і вбивця", – наголосив він.

Сам винуватець спочатку заперечував свою причетність, але робітники вказали на нього як на замовника послуги. Мільйонер пообіцяв лише сплатити штраф у розмірі 13 тисяч доларів протягом 30 днів.

За словами Шинвея, проблемний сусід після інциденту почав цькувати його – випускати собак та писати анонімки з погрозами.

Чергове судове слухання у цій справі відбудеться цьогоріч у квітні.

Мільйонер пообіцяв лише сплатити штраф у розмірі 13 тисяч доларів протягом 30 днів. Фото: James Keivom Мільйонер пообіцяв лише сплатити штраф у розмірі 13 тисяч доларів протягом 30 днів. Фото: James Keivom

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