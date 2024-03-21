Запятую поставили не там: супруги проснулись с миллионами на банковском счету (фото)

Пара позвонила своему финансовому консультанту, чтобы получить наличные, и выяснила все детали курьезной ошибки.

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56-летний Ричард и его 54-летняя жена Жаклин Уорнок из Шотландии ненадолго разбогатели на миллионы фунтов стерлингов из-за досадной банковской ошибки. Об их истории написало издание Daily Record.

Супруги имеют инвестиционные счета в компании Abrdn, открытые еще 5 лет назад для самофинансирования пенсии. Однажды утром, проверив свой баланс, пара заметила, что общая сумма значительно выросла до 8,3 миллиона фунтов на счету Ричарда и до 2,5 миллиона на счету Жаклин.

Сначала шотландцы предположили, что произошла ошибка, но старались не спешить с выводами. Они даже начали мечтать о том, как можно потратить свое колоссальное состояние.

"В течение нескольких часов думал, что это может быть правдой и мы действительно выиграли джекпот. Была версия, что одна из наших инвестиций резко выросла в цене за одну ночь, как это бывает на фондовом рынке", — объясняет мужчина.

Проверив свой баланс, пара заметила, что общая сумма значительно возросла до 8,3 миллиона фунтов на счету Ричарда и до 2,5 миллиона на счету Жаклин Фото: Supplied Проверив свой баланс, пара заметила, что общая сумма значительно возросла до 8,3 миллиона фунтов на счету Ричарда и до 2,5 миллиона на счету Жаклин Фото: Supplied

Однако в статусе миллионеров они были недолго. Когда супруги позвонили своему финансовому консультанту, чтобы получить наличные, то выяснилось, что произошла техническая IТ-ошибка: на их акциях неверно отображался десятичный знак.

"Когда услышал об ошибке, мое сердце разорвалось, потому что я очень рассчитывал на эти деньги!" — с грустью говорит Ричард.

Позже компания Abrdn внесла коррективы, и баланс на счету Уорноков оказался на прежнем уровне — около 500 тысяч фунтов.

Супруги даже начали мечтать о том, как можно потратить колоссальное состояние Фото: Supplied

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летнем блогере Джейкобе Шаллиноре из Великобритании, который уже в 19 лет стал долларовым миллионером благодаря собственному онлайн-бизнесу, а сейчас его состояние достигает 5 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, 80-летний Хайнц Б. из Дармштадта (Германия) живет как бездомный, несмотря на то, что имеет миллионное состояние и элитную недвижимость. Мужчина питается едой, найденной в мусоре, и носит изношенную одежду.