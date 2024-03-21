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МирФан

Запятую поставили не там: супруги проснулись с миллионами на банковском счету (фото)

Разбогатели за одну ночь, банковская ошибка, состояние, заработок, курьезы, Шотландия, фото
Фото: Supplied | Семейство Уорноков неожиданно разбогатело

Пара позвонила своему финансовому консультанту, чтобы получить наличные, и выяснила все детали курьезной ошибки.

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56-летний Ричард и его 54-летняя жена Жаклин Уорнок из Шотландии ненадолго разбогатели на миллионы фунтов стерлингов из-за досадной банковской ошибки. Об их истории написало издание Daily Record.

Супруги имеют инвестиционные счета в компании Abrdn, открытые еще 5 лет назад для самофинансирования пенсии. Однажды утром, проверив свой баланс, пара заметила, что общая сумма значительно выросла до 8,3 миллиона фунтов на счету Ричарда и до 2,5 миллиона на счету Жаклин.

Сначала шотландцы предположили, что произошла ошибка, но старались не спешить с выводами. Они даже начали мечтать о том, как можно потратить свое колоссальное состояние.

"В течение нескольких часов думал, что это может быть правдой и мы действительно выиграли джекпот. Была версия, что одна из наших инвестиций резко выросла в цене за одну ночь, как это бывает на фондовом рынке", — объясняет мужчина.

Разбогатели за одну ночь, банковская ошибка, состояние, заработок, курьезы, Шотландия, фото Fullscreen
Проверив свой баланс, пара заметила, что общая сумма значительно возросла до 8,3 миллиона фунтов на счету Ричарда и до 2,5 миллиона на счету Жаклин
Фото: Supplied
Разбогатели за одну ночь, банковская ошибка, состояние, заработок, курьезы, Шотландия, фото Fullscreen
Проверив свой баланс, пара заметила, что общая сумма значительно возросла до 8,3 миллиона фунтов на счету Ричарда и до 2,5 миллиона на счету Жаклин
Фото: Supplied

Однако в статусе миллионеров они были недолго. Когда супруги позвонили своему финансовому консультанту, чтобы получить наличные, то выяснилось, что произошла техническая IТ-ошибка: на их акциях неверно отображался десятичный знак.

"Когда услышал об ошибке, мое сердце разорвалось, потому что я очень рассчитывал на эти деньги!" — с грустью говорит Ричард.

Позже компания Abrdn внесла коррективы, и баланс на счету Уорноков оказался на прежнем уровне — около 500 тысяч фунтов.

Разбогатели за одну ночь, банковская ошибка, состояние, заработок, курьезы, Шотландия, фото Fullscreen
Супруги даже начали мечтать о том, как можно потратить колоссальное состояние
Фото: Supplied

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летнем блогере Джейкобе Шаллиноре из Великобритании, который уже в 19 лет стал долларовым миллионером благодаря собственному онлайн-бизнесу, а сейчас его состояние достигает 5 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, 80-летний Хайнц Б. из Дармштадта (Германия) живет как бездомный, несмотря на то, что имеет миллионное состояние и элитную недвижимость. Мужчина питается едой, найденной в мусоре, и носит изношенную одежду.