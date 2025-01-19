21-річний чоловік, якого звільнили з роботи, став мільйонером: до чого він додумався (фото)

Кріса Бана скоротили, але замість того, щоб шукати нову роботу, чоловік вирішив купувати і перепродавати кросівки та одяг. Утім, це був лише початок його шляху до успіху.

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Колишній банківський працівник Кріс Бан з Великої Британії, якого звільнили з роботи у 21-річному віці, піднявся на ноги й став мільйонером. Чоловік дав собі слово, що більше ніколи не буде найманим працівником. Про це пише видання The Sun.

Кріс почав працювати у банку під час навчання в університеті, перш ніж приєднатися до відділу утримання клієнтів на повну ставку. У якийсь момент його посаду перевели на аутсорсинг, але замість того, щоб шукати нову роботу, британець вирішив купувати та перепродавати кросівки та одяг.

Купував і продавав

Бан обирав популярне брендове взуття й продавав його в інтернеті за подвійною ціною в той час, коли індустрія не була такою великою, як зараз. Потім він продав свій бізнес за 10 тисяч фунтів стерлінгів (513 тис. грн) й натомість у 2014 році заснував компанію з цифрового маркетингу.

У 2018 році Кріс продав свій стартап шведській технологічній фірмі за 350 тисяч фунтів стерлінгів (18 млн грн). У рамках угоди британець підписав зобов’язання про відмову від конкуренції, а це означає, що він не працюватиме в подібному бізнесі протягом узгодженого періоду.

Бан обирав популярне брендове взуття й продавав його в інтернеті Фото: Instagram

"У мене з’явилась на руках велика сума грошей. Одного разу я знайшов оголошення про продаж занедбаного будинку з трьома спальнями в Фейрфилді, графство Дарем. Запропонував їм смішну ціну 108 тисяч фунтів стерлінгів (5,5 млн грн) замість заявлених 185 тисяч, але на диво продавці прийняли пропозицію, оскільки я розплачувався готівкою і міг швидко завершити угоду", — розповідає Кріс.

Сформував капітал

Витративши ще 28 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,5 млн грн) на ремонт, зокрема на заміну електропроводки, через 12 місяців власник домігся переоцінки помешкання — воно зросло у ціні до 185 тисяч фунтів стерлінгів (9,5 млн грн). Таким чином бізнесмен зрозумів, що продаж нерухомості має певні перспективи.

Кріс також почав займатися нерухомістю Фото: Instagram

Зараз, у віці 35 років, чоловік має 15 об'єктів нерухомості — всі вони здаються в оренду. Його статки складають 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (144 млн грн), з яких 1,7 мільйона фунтів — власний капітал, а решта — іпотечні кредити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річний блогер Джейкоб Шаллінор із Великої Британії вже в 19 років став доларовим мільйонером завдяки власному онлайн-бізнесу, а зараз його статки сягають 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також ми розповідали про Тайлера Лаудона з Г'юстона, якому було висунуто звинувачення з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) у тому, що він, імовірно, заробив майже 2 мільйони доларів на інсайдерській торгівлі.