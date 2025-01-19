21-летний мужчина, которого уволили с работы, стал миллионером: до чего он додумался (фото)

Криса Бана сократили, но вместо того, чтобы искать новую работу, мужчина решил покупать и перепродавать кроссовки и одежду. Но это было лишь начало его пути к успеху.

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Бывший банковский работник Крис Бан из Великобритании, которого уволили с работы в 21-летнем возрасте, поднялся на ноги и стал миллионером. Мужчина дал себе слово, что больше никогда не будет наемным работником. Об этом пишет издание The Sun.

Крис начал работать в банке во время учебы в университете, прежде чем присоединиться к отделу удержания клиентов на полную ставку. В какой-то момент его должность перевели на аутсорсинг, но вместо того, чтобы искать новую работу, британец решил покупать и перепродавать кроссовки и одежду.

Покупал и продавал

Бан выбирал популярную брендовую обувь и продавал ее в интернете по двойной цене в то время, когда индустрия не была такой большой, как сейчас. Затем он продал свой бизнес за 10 тысяч фунтов стерлингов (513 тыс. грн) и взамен в 2014 году основал компанию по цифровому маркетингу.

В 2018 году Крис продал свой стартап шведской технологической фирме за 350 тысяч фунтов стерлингов (18 млн грн). В рамках сделки британец подписал обязательство об отказе от конкуренции, а это означает, что он не будет работать в подобном бизнесе в течение согласованного периода.

Бан выбирал популярную брендовую обувь и продавал ее в интернете Фото: Instagram

"У меня появилась на руках крупная сумма денег. Однажды я нашел объявление о продаже заброшенного дома с тремя спальнями в Фейрфилде, графство Дарем. Предложил им смешную цену 108 тысяч фунтов стерлингов (5,5 млн грн) вместо заявленных 185 тысяч, но на удивление продавцы приняли предложение, поскольку я расплачивался наличными и мог быстро завершить сделку", — рассказывает Крис.

Сформировал капитал

Потратив еще 28 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 млн грн) на ремонт, в частности на замену электропроводки, через 12 месяцев владелец добился переоценки помещения — оно выросло в цене до 185 тысяч фунтов стерлингов (9,5 млн грн). Таким образом бизнесмен понял, что продажа недвижимости имеет определенные перспективы.

Крис также начал заниматься недвижимостью Фото: Instagram

Сейчас, в возрасте 35 лет, мужчина имеет 15 объектов недвижимости — все они сдаются в аренду. Его состояние составляет 2,8 миллиона фунтов стерлингов (144 млн грн), из которых 1,7 миллиона фунтов — собственный капитал, а остальное — ипотечные кредиты.

Напомним, ранее Фокус писал, что 21-летний блогер Джейкоб Шаллинор из Великобритании уже в 19 лет стал долларовым миллионером благодаря собственному онлайн-бизнесу, а сейчас его состояние достигает 5 миллионов фунтов стерлингов.

Также мы рассказывали о Тайлере Лаудоне из Хьюстона, которому было выдвинуто обвинение со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в том, что он, предположительно, заработал почти 2 миллиона долларов на инсайдерской торговле.