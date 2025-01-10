Счастливый случай: мужчина после визита в магазин стал долларовым миллионером

Математик Иддо Бен-Ари из Коннектикутского университета, который специализируется на теории вероятностей, утверждает, что шанс на подобный комбинированный выигрыш крайне мал, однако не равен нулю.

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Житель города Сейлем, что в американском штате Коннектикут, выиграл 950 тысяч долларов, сорвав джекпот сразу по двум лотерейным билетам. Имя счастливчика не разглашается из соображений безопасности. Об этом пишет издание CT Insider.

31 декабря мужчина получил 200 тысяч долларов благодаря выигрышному билету, приобретенному в магазине Citgo в населенном пункте Колчестер. Менее чем через неделю, 3 января, тот же игрок снова объявил о своей победе в том же магазине. На этот раз ему досталось 750 тысяч долларов.

Математик Иддо Бен-Ари из Коннектикутского университета, который специализируется на теории вероятностей, утверждает, что шанс на подобный комбинированный выигрыш крайне мал, однако не равен нулю.

"Вероятность того, что это случится со мной или с вами, абсолютно маловероятна, но в контексте истории — это вполне реально. Это редкое явление, но оно будет происходить снова и снова", — сказал Бен-Ари.

Мужчина дважды сорвал джекпот в одной лотерее Фото: CNN

Представители лотереи сообщили, что в течение первой недели 2025 года 18 человек выиграли приз в размере 10 тысяч долларов США или больше. Менеджер по связям с общественностью Артур Монгилло сообщил, что всплеск количества выигрышей произошел, вероятно, из-за сезона отпусков, поскольку некоторые получили лотерейный билет в подарок.

Самый большой джекпот в лотерее Коннектикута в 2024 году сорвал житель Виндзор-Локса, который в сентябре получил 3 миллиона долларов.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.

А вот 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на 500 тысяч долларов.