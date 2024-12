Мужчина, который выиграл 7 миллионов фунтов, снова экономит на носках: куда делись все деньги

Вспоминая о своей победе почти 25 лет спустя, Рэй рассказал в интервью журналистам, что богатство не изменило его как личность.

86-летний Рэй Врагг и его покойная жена Барбара из Великобритании выиграли 7,6 миллиона фунтов стерлингов в национальной лотерее в январе 2000 года и отдали более 5,5 миллиона фунтов стерлингов из своего выигрыша на добрые дела. Теперь счастливчик снова вынужден обращать внимание на цены и недавно признался журналистам, что экономит даже на носках. Об этом пишет издание Daily Star.

Супруги из Шеффилда, которые всегда славились своим скромным стилем жизни, потратили почти весь свой выигрыш на помощь нуждающимся. Рэй, кровельщик на пенсии, и Барбара, работавшая медсестрой, не только поддерживали свою семью и друзей, но и сделали взносы в 17 различных благотворительных фондов, в том числе больниц в своем родном городе.

Супруги направили средства на помощь семьям, друзьям и 17 различным благотворительным организациям Фото: SWNS

Супруги даже получили специальный трофей от организаторов лотереи за свою благотворительность. Покойная Барбара как-то сказала, что тот джекпот был слишком большим для двух людей.

Вспоминая о своей победе почти 25 лет спустя, Рэй рассказал в интервью ВВС, что деньги не изменили его как личность. "Я работал, Барбара работала, дети работали. У нас все было хорошо. Мы откладывали деньги, как все другие семьи", — поделился он.

Первые свои деньги британец потратил на шикарный белый Range Rover стоимостью 52 тысячи фунтов стерлингов, после чего супруги отправились в роскошный круиз по Карибскому морю.

86-летний Рэй Рэгг, один из самых щедрых победителей Национальной лотереи Великобритании Фото: SWNS

Вскоре после этого начался их путь в филантропию. Супруги получили приглашение на шикарный прием в Букингемском дворце и на церемонию вручения премии "Гордость Британии". Рэй и Барбара поддержали многочисленные благотворительные организации, среди которых Meningitis Trust, Macmillan Nurses, Childline, Help The Aged, Help For Heroes, Make-A-Wish Foundation, а также программу исследования рака молочной железы под руководством профессора Малкома Рида из Шеффилдского университета.

