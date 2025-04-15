Женщина заработала десятки миллиардов долларов и планирует почти все раздать (видео)

Основательница Canva Мелани Перкинс рассказала, как упорство и четкое видение будущего помогли ей преодолеть отказы от инвесторов и построить компанию с многомиллионной аудиторией и оценкой в десятки миллиардов долларов.

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Австралийка Мелани Перкинс, соучредитель и генеральный директор Canva, на собственном примере доказала, что настойчивость — ключ к успеху. К 37 годам она построила технологическую империю стоимостью более $50 миллиардов, превратив простую идею в одну из самых популярных платформ для графического дизайна в мире.

На старте предпринимательского пути девушка столкнулась с сотнями отказов от инвесторов, которые не верили в ее концепт. Однако это не остановило ее — напротив, она использовала каждое "нет" как ступеньку к своей цели. Ее идея родилась из желания упростить сложные программы, такие как Photoshop и InDesign, и сделать дизайн доступным для каждого человека.

"Будьте готовы к неудачам в любом начинании", — отметила австралийка.

Мелани Перкинс и Клифф Обрехт прошли путь от партнеров по бизнесу до мужа и жены-миллиардера Фото: Louie Douvis

Путь к успеху начался с проекта Fusion Books — онлайн-сервиса для создания школьных ежегодников, который она запустила вместе с будущим мужем Клиффом Обрехтом в гостиной своей матери. Позже, благодаря нестандартному подходу и помощи сообщества кайтсерферов, ей удалось привлечь внимание инвесторов из Кремниевой долины. Вместе с дизайнером Кэмероном Адамсом и консультантом Ларсом Расмуссеном (соучредителем Google Maps) она основала Canva, которая в первый же год привлекла 150 тысяч пользователей.

Сегодня Canva насчитывает 180 миллионов пользователей по всему миру, включая 16 миллионов платных подписчиков, а сама Перкинс входит в число богатейших женщин планеты с состоянием $5,8 млрд. При этом она и ее супруг пообещали отдать более 80% своей доли в компании на благотворительность — речь идет о миллиардах долларов, которые они намерены направить на решение глобальных проблем.

Перкинс и Обрехт превратили свою компанию в многомиллиардный бизнес Фото: Louie Douvis

Издание отмечает, что Перкинс активно выступает за гендерное равенство в техиндустрии — в ее компании более 40% сотрудников составляют женщины, тогда как средний показатель по отрасли — всего 28%.

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