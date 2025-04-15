Жінка заробила десятки мільярдів доларів і планує майже все роздати (відео)

Засновниця Canva Мелані Перкінс розповіла, як завзятість і чітке бачення майбутнього допомогли їй подолати відмови від інвесторів і побудувати компанію з багатомільйонною аудиторією та оцінкою в десятки мільярдів доларів.

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Про історію успіху жінки пише Gulf News.

Австралійка Мелані Перкінс, співзасновник і генеральний директор Canva, на власному прикладі довела, що наполегливість — ключ до успіху. До 37 років вона побудувала технологічну імперію вартістю понад $50 мільярдів, перетворивши просту ідею на одну з найпопулярніших платформ для графічного дизайну у світі.

На старті підприємницького шляху дівчина зіткнулася з сотнями відмов від інвесторів, які не вірили в її концепт. Однак це не зупинило її — навпаки, вона використовувала кожне "ні" як сходинку до своєї мети. Її ідея народилася з бажання спростити складні програми, такі як Photoshop і InDesign, і зробити дизайн доступним для кожної людини.

"Будьте готові до невдач у будь-якому починанні", — зазначила австралійка.

Мелані Перкінс і Кліфф Обрехт пройшли шлях від партнерів по бізнесу до чоловіка і дружини-мільярдера Фото: Louie Douvis

Шлях до успіху почався з проєкту Fusion Books — онлайн-сервісу для створення шкільних щорічників, який вона запустила разом із майбутнім чоловіком Кліффом Обрехтом у вітальні своєї матері. Пізніше, завдяки нестандартному підходу та допомозі спільноти кайтсерферів, їй вдалося привернути увагу інвесторів із Кремнієвої долини. Разом із дизайнером Кемероном Адамсом і консультантом Ларсом Расмуссеном (співзасновником Google Maps) вона заснувала Canva, яка в перший же рік залучила 150 тисяч користувачів.

Сьогодні Canva налічує 180 мільйонів користувачів по всьому світу, включно з 16 мільйонами платних передплатників, а сама Перкінс належить до найбагатших жінок планети зі статками $5,8 млрд. Водночас вона та її чоловік пообіцяли віддати понад 80% своєї частки в компанії на благодійність — ідеться про мільярди доларів, які вони мають намір спрямувати на розв'язання глобальних проблем.

Перкінс і Обрехт перетворили свою компанію на багатомільярдний бізнес Фото: Louie Douvis

Видання зазначає, що Перкінс активно виступає за гендерну рівність у техіндустрії — в її компанії понад 40% співробітників становлять жінки, тоді як середній показник у галузі — лише 28%.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний квиток.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.